Lokale Raad Economie Knokke-Heist zet gewezen schepen Anne Vervarcke-Pattyn in de bloemen

Op initiatief van de huidige en voormalige leden van de Lokale Raad Economie Knokke-Heist werd voor voormalig schepen Anne Vervarcke een huldiging op touw gezet in het For Freedom Museum en dit buiten haar weten om.

Hilde Van Belleghem (Slagerij Vandycke), Cultuurvoorzitter Dirk Overstraete (Continental Tours) en Danny Jones (For Freedom Museum) namen hierbij het voortouw om Anne op eervolle wijze te vieren en te bedanken voor haar meer dan 20 jaar lange en trouwe inzet als voorzitter van de raad en schepen van Lokale Economie Knokke-Heist.

“Hierbij werden alle leden van de raad, past en present uitgenodigd en gevraagd een kleine bijdrage te storten voor de aankoop van een geschenk”, vertelt initiatiefnemer Danny Jones. “De respons was overweldigend. Groot was de verrassing bij het onthaal die haar werd gegeven en het weerzien van talrijke leden van de raad die haar steeds in al haar activiteiten als voorzitter en schepen ondersteund hadden.

Luisterend oor

In een kort overzicht van de laatste 20 jaren werden een 160 foto’s geprojecteerd waar Anne een opening of vernieuwing van een handelszaak de uitbaters kwam feliciteren met steeds een bloemenruiker als geschenk en de nodige informatie omtrent de Lokale Raad Economie. In een korte toespraak werd er op gewezen dat zij steeds een luisterend oor had voor de bekommernissen van onze plaatselijke handelaars en intussen de Dienst Lokale Economie tot een waardevol en professioneel werktuig heeft weten om te bouwen.

Na het overlijden van burgemeester Leopold Lippens op 19 februari 2021 nam Anne gedurende twee jaar het mandaat van schepen Lokale Economie op zich. Op 31 december 2022 gaf zij, via een verkiezingsovereenkomst gesloten in 2018, dit door aan schepen Kris Demeyere.