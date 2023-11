Literatuur in goede handen dankzij Leesclub-Menen: “Bij onze leesclub bestaan er geen regels”

Lezen wordt al sinds mensenheugenis aangespoord en vandaag, sinds de opkomst van computers, tablets en smartphones, moet de lezer in spe nóg meer bewegwijzerd worden richting boekenkast en bibliotheken. Gelukkig is er Leesclub-Menen als de redder in nood.

“In 2007 werd de leesclub gesticht door twee boekenwurmen Jacques Lecluyze en Emanuelle Rollé. Emanuelle werkte toen in een boekhandel en zat dus letterlijk tussen de literatuur. Als fervente lezeres was ik na amper een jaar alsook lid van deze leesclub en op aanvraag van Jacques werd ik al in 2009 ‘omgedoopt’ tot secretaris”, lacht Annie Vandewalle (80).

Als regentes moderne talen was Annie een welgekomen keuze om het papierwerk van de leesclub tot haar rekening te nemen. “Er komt veel meer bij kijken dan men zou denken hoor. Ik zorgde voor het correcte papierwerk voor onder ander onze subsidies, de cultuurforum, enz… Er kruipt daar toch wel veel tijd in, terwijl ik mij ook nog bezig hou met ‘Kerk En Leven’, zit in de werkgroep ‘Familiegroep Dementie’, ‘Broederlijk Delen’ en ik zing dan ook nog eens bij het ‘Sinjakoor’ Menen. En dit alles als vrijwilliger hé. Maar telkens doe ik dit met heel veel voldoening en plezier”, aldus Annie. Iedere week dus een rijkgevulde agenda voor Annie, maar de tweemaandelijkse bijeenkomst in de leesclub wil ze absoluut niet missen.

Mooi verslag

“Onze leesclub telt ongeveer een 22 tal leden en we zijn tijdens onze bijeenkomsten telkens wel met een tiental lezers, hier verzameld bij Emanuelle thuis in de Stationstraat. Tijdens onze ‘boekenvergadering’ bespreken we de laatst voorgestelde boeken en daar wordt dan een mooi verslagje van gemaakt. Meestal is dit voor Bert Seghers ofwel voor mij. Dat vraagt ook weer zijn nodige tijd en werk. Bij deze gelegenheid werp ik graag eens in de groep om de verslagjes eens elk om beurt te doen, dan kan ik eens een paar rondjes uitblazen”, lacht Annie.

De leesclubleden suggereren ook bij iedere bijeenkomst hun favoriete boeken. “Dit kan bijvoorbeeld een boek zijn dat ze ooit al eens hebben gelezen of een boek dat ze zelf interessant denken te vinden. Er zijn geen regels. Men is ook niet verplicht om de voorgestelde boeken te lezen. Iedereen is vrij om om zijn eigen leestempo te kiezen”, vertelt Emanuelle. “De verslagjes worden telkens de dag erna naar alle leden gestuurd via mail. Zo kunnen diegenen die er niet bij waren alsnog de boeken aanschaffen, lezen en smaken”, weet Annie.

“Verschillende meningen en smaken houden de discussie lekker op gang”

Alsook alle genres worden voorgesteld. Er werd zelfs een boek besproken dat bijna honderd jaar geleden werd neergepend. “We sluiten inderdaad niets uit. Het is net zo leuk en interessant om verschillende meningen en smaken te hebben, dit houdt de discussie lekker op gang. We houden het gelukkig niet bij de bekende bestsellers, maar ook bij de kleine literatuurpareltjes die we allemaal zo graag willen ontdekken”, zegt Emanuelle.

Bij Leesclub-Menen worden ieder jaar ook nog allerlei activiteiten georganiseerd, uiteraard gerelateerd met literatuur. “Ik doe dat heel graag, ongeacht hoeveel tijd en werk we telkens weer daarin steken. Hoe meer activiteiten hoe liever. Dit jaar was het misschien iets minder door enkele tegenslagen, maar volgend jaar vliegen we er opnieuw keihard in”, lacht Annie.

Nieuwe leden

Leesclub-Menen kijkt ook graag uit naar nieuwe leden om het clubje gestaag aan te vullen. “Iedereen is meer dan welkom bij ons. Ook iedere leeftijd is hier vertegenwoordigd. Als we jongeren kunnen aanzetten tot meer lezen dan hebben we al één van onze missies volbracht”, lacht Emanuelle.

“Ik lees eigenlijk al heel mijn leven, ook veel Franse literatuur en Franstalige chansons met hun mooie poëtische teksten. Zelf schrijf ik ook graag en dan vooral poëzie en gedichten. Onze bijeenkomsten zijn tekens weer een gezellig samenzijn, waarin we gedachten met elkaar uitwisselen en, waarom niet, voorzien van een lekker glaasje”, lacht Annie.