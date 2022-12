Liselot (21) is nieuwe voorzitter van Beheerraad ‘t Heem

De Sint is opnieuw in het land en wordt zaterdag 3 december bij de Chiro in Sellewie verwacht. Hij wordt er opgewacht door Liselot Bulcaen en haar ploeg van de Beheerraad van het Chiroheem. Liselot (21) is de nieuwe voorzitster van de vzw die de infrastructuur van de Chiro behartigt.

“Ik ben sinds mijn eerste leerjaar lid van de Chiro en stond drie jaar in de leiding. Ondertussen was ik ook lid van de Beheerraad. Ik leerde het klappen van de zweep kennen en nam onlangs de taak van voorzitter op mij. Ik ben geen leidster meer bij de groep, maar wil mij ten volle inzetten in de Beheerraad.”

De sterk gestegen energiekosten zijn ook bij de Chiro een zorg. “De energiekosten in het oog houden en zoveel als mogelijk beperken is een groot aandachtspunt. Investeringen en aanpassingen die het energieverbruik beperken staan ook op het lijstje. Het sanitair voor de jongens is aan vernieuwing toe. Verder zijn er de steeds terugkerende onderhoudswerken.”

Zaterdag doet de Sint zijn intrede en brengt lekkers mee. Er is vanaf 18 uur ook een kaarting, de toog staat vol streekbieren en in het heem staan de gezelschapsspelen klaar. “Wij hopen op veel bezoekers. In het voorjaar verkopen wij wijn en in augustus zijn er de heemfeesten. Zo komt er zaad in het bakje ten voordele van de grote Chirogroepen.” (MVD/foto MVD)