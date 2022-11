Lions Club Izegem schenkt 600 menstruatiekits aan Prizma Scholen

Lions Club Izegem doneert 600 menstruatiekits aan de Prizma Scholen. Directeur Patricia Joosten van Prizma Scholengroep is blij met dit initiatief. “Menstruatie-armoede bestaat in heel het land en dus ook in de Izegemse regio.”

“Lions Club Izegem werkt de laatste jaren vooral rond armoede”, zeggen voorzitter Pol Vanacker en voorzitter sociale commissie Bernard Declerck. “En we namen al tal van initiatieven. Denk onder andere aan de laptops die we aan de Prizma Scholen schonken tijdens de coronaperiode.” “Laptops die via onze uitleenbib en ons team leerlingenbegeleiding op een discrete manier terechtkwamen bij die leerlingen die er het meest behoefte aan hadden en nog hebben.”, zegt Patricia Joosten. “Toen de Lions vroegen waar ze onze scholen nog konden mee helpen had ik het over menstruatie-armoede, over meisjes die de lessen spijbelen als ze menstrueren en niet over voldoende hygiënische middelen beschikken. Dat is een probleem dat zich ook in onze scholen voordoet.”

Lumière-aux-Champs

“Anno 2022 is dit onaanvaardbaar en reden genoeg om de handen uit de mouwen te steken”, vervolgen Pol en Bernard. “En we zorgden voor 600 menstruatiekits via een gesponsorde fietstochtfietstocht van 2 van onze leden, Dieter Pillen uit Izegem en Jan Maes uit Lichtervelde.”

“Jan en ik zijn goede vrienden en fietsen regelmatig samen”, zegt Dieter Pillen. “Voor de Lions reden we van 1 tot en met 4 juni van Lichtervelde naar Epernay in Frankrijk. We lieten t-shirts ontwerpen waarop de route die we zouden volgen afgedrukt stond. Van Lumière-aux-Champs (onze eigen vertaling van Lichterveld…) naar Epernay. Om voldoende fondsen binnen te halen verkochten we 200 drinkbussen aan 10 euro. Met nog een aantal giften van vrienden en sympathisanten kwamen we aan een totaalbedrag van 3600 euro, goed voor 600 menstruatiekits. Kits die mijn vrouw Ine Werbrouck en haar tweelingzus Bieke, zelfstandig verpleegkundigen, samenstelden. Ook via onze firma ‘Mijn Medisch Materiaal’. Maar zonder steun van de Lions Club hadden we nooit zoveel menstruatuiekits kunnen samenstellen. Volgend jaar fietsen we opnieuw voor het goede doel: dan rijden we 480 km in en rond West-Vlaanderen!”

De 600 menstruatiekits bestaan uit maandverbanden, tampons, douchegel en een deodorant. “Hiermee hoopt Lions Club Izegem alvast dat ze daarmee de meisjes, die het moeilijk hebben om altijd voldoende hygiënische middelen bij zich te hebben tijdens hun menstruatie, kunnen helpen zodat ze tijdens de menstruatie naar school kunnen blijven gaan. Op langere termijn wil Lions Izegem dit structureler aanpakken en een samenwerking met stad Izegem opzetten.”

“De menstruatiekits zijn ondertussen verdeeld over de 9 Prizma basis- en 6 secundaire scholen”, vervolgt Patricia Joosten. “En dat gebeurt zeer discreet via ons team leerlingenbegeleiding en de werkgroep die zorgt voor gelijke kansen voor alle leerlingen.”

Warmste Avond

“Het doel van Lions Club Izegem is om via allerlei activiteiten geld in te zamelen en zoveel mogelijk sociale doelen te steunen en mensen te helpen die het minder makkelijk hebben. Denk maar aan onze jaarlijkse wijn-en champagneactie, die dit jaar doorging in de nieuwe gebouwen van Moderna Products. Op hun webshop www.lions-izegem-shop.be is het nog steeds mogelijk wijn en champagne te kopen en op die manier de vele sociale doelen te helpen. Op vrijdag 17 maart 2023 organiseert de club ‘Bustels&Skoen’ in het Fabriekspand, een optreden dat al jaren garant staat voor heel veel sfeer en ambiance. En op 9 december 2022 organiseert Lions vanaf 18.30 uur in de nieuwbouw van de middenschool Prizma in de Kasteelstraat 28 de ‘Warmste Avond’ waarbij ze alle goede doelen die ze steunt voorstelt aan de eigen leden, sympathisanten, de verschillende sociale partners en stad Izegem. We willen daarmee ook aantonen dat de Lions geen elitair clubje zijn zoals het soms wel eens overkomt bij wie onze uitgebreide sociale werking niet kent.”