Lingerie Ohlala schenkt oude beha’s aan Televestiaire en ‘t Koeterke

Lingerie Ohlala schenkt oude maar goed onderhouden en perfect draagbare beha’s aan De Schakel Televestiaire in Roeselare en inloophuis ’t Koeterke in Izegem. Beide armoedeorganisaties kunne die dan voor een heel lage prijs verkopen aan mensen met en beperkt budget. “Vrouwen die hun oude beha aan ons bezorgen krijgen in ruil nog een aankoopbon”, zegt zaakvoerder Lot Decock.

De energiecrisis is het hardst voelbaar bij de zwaksten in onze maatschappij. “Armoedeorganisaties komen handen en vooral materiaal te kort om de noden te lenigen”, zegt Lot. “Ohlala wil die nood ook een beetje helpen lenigen. Ieder jaar organiseren we in november, net als nog 80 winkels in Vlaanderen, een inzamelactie van beha’s. We roepen dames op hun oude beha binnen te brengen. In ruil daarvoor krijgen ze een aankoopbon van 10 euro die ze dan tot en met 15 december kunnen inruilen bij ons als ze nieuwe lingerie kopen.”

Perfecte staat

De meeste beha’s die binnenkomen – en dat zijn er nu al bijna 1.300 – zijn volgens Lot nog in perfecte staat. “De dames brengen die bij ons binnen omdat ze veranderen van maat of omdat ze graag eens een beha met een nieuw modieus motief willen. Wij schenken ze aan Televestiaire en ‘t Koeterke die ze op hun beurt aan een heel lage prijs kunnen verkopen aan de mensen met een beperkt budget. Een mooie manier om die beha’s nog een mooie nieuwe bestemming te kunnen geven.”

De inzamelactie loopt nog tot eind november. “Je kan de oude beha’s droppen in de box vóór de winkel of binnenbrengen in de winkel. Ze moeten wel fris gewassen zijn en verpakt in een plastic zakje. Als je er je mailadres bijvoegt ontvang je per kerende die aankoopbon.”

Goed voor hun zelfrespect

“Naast onze laagdrempelige ontmoetingsplaats waar mensen terecht kunnen voor een babbel en individuele ondersteuning, hebben we in onze kledijdienst een mooi aanbod van kleren voor mensen met een beperkt budget”, zegt Frederike De Smet van inloophuis ’t Koeterke in Izegem. “De schenking van beha’s biedt deze dames nu de kans om ook mooie en kwalitatieve beha’s te dragen, iets waar ze anders nooit de mogelijkheid toe hebben.”

“We konden de vorige jaren al twee keer rekenen op een mooie lading beha’s”, vervolgt Erik Vantomme van De Schakel Televestiaire uit Roeselare. “Goede en kwalitatieve lingerie is voor deze mensen zowat de laatste prioriteit. Door deze actie kunnen ze nu kiezen uit tal van mooie modelletjes in hun juiste maat. Dat maakt die dames bijzonder gelukkig en draagt bij tot hun zelfrespect.”