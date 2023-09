Lindsy Swartelé nieuwe voorzitter van Unizo Lo-Reninge: “Ik zal heel veel bijleren”

Lindsy Swartelé (37) uit Noordschote volgt Pascal Hendriks (51) op als voorzitter van Unizo Lo-Reninge. Ze is daarmee de eerste vrouwelijk voorzitter. Op zondag 24 september organiseert Unizo Lo-Reninge een Gezinsfietstocht.

Unizo Lo-Reninge is het nieuwe werkjaar gestart met een voorzitterswissel. Pascal Hendriks geeft na zes jaar de fakkel door aan Lindsy Swartelé. Ze is daarmee de eerste vrouwelijke voorzitter van Unizo Lo-Reninge. Lindsy runt samen met haar man Christophe Deschrevel het decoratiebedrijf Deco-Deschrevel.

“Het bestuur van Unizo Lo-Reninge is een groep gemotiveerde mensen die klaar staat voor alle ondernemers in Lo-Reninge”, zegt de kersverse voorzitster. “Die verdienen een goed ondernemersnetwerk. We staan als Unizo Lo-Reninge klaar om zowel de ancien als de jonge starter te ondersteunen en samen te brengen met een ruim aanbod aan activiteiten, zowel informatief als ontspanning. We staan ook voor vernieuwing om het onze ondernemers zo makkelijker te maken op het vlak van administratie en dergelijke. En dat is wat mij motiveert om voorzitter te worden: de mensen samenbrengen en luisteren naar wat leeft binnen Lo-Reninge, wat gaat goed en waar kan het beter voor de ondernemer.”

Welke accenten ze zal leggen, weet ze nog niet precies. “Deze vraag zullen we gaandeweg kunnen invullen denk ik”, zegt Lindsy. “Ik ben er wel van overtuigd dat ik veel zal bijleren.”

Interieurstyling

Ondanks haar drukke beroepsbezigheden en nu ook het voorzitterschap van Unizo Lo-Reninge, heeft Linsdy Swartelé toch nog een beetje tijd voor andere zaken. “Zo volg ik een opleiding interieurstyling”, zegt ze. “Ik zie dat als een hobby, die ik wel heel goed kan gebruiken in ons bedrijf. Een misschien uit de hand gelopen hobby zijn onze mortexmeubelen onder de naam Chri’Lin. Die werken we samen uit van basis tot afwerking. Voorts zit ik in het bestuur van de oudervereniging van basisschool De Ladder Reninge waarmee we ook geregeld samenkomen.”

Tot slot heeft ze nog een woord van dank over voor haar voorganger Pascal Hendriks, die trouwens ondervoorzitter blijft. “Hij was de eerste voorzitter van Unizo Lo-Reninge na de fusie tussen Unizo Lo-Pollinkhove en Unizo Reninge-Noordschote”, besluit Lindsy. “Hij heeft een heel mooi parcours afgelegd, waarvoor dank.”

Enorm verrijkend

“Ik stop deels door tijdsgebrek”, zegt uittredend voorzitter Pascal Hendriks, zaakvoerder van First Computers uit Reninge. “Ik ben sinds kort voetbaltrainer. Ik was vorig jaar jeugdtrainer bij JV Lo-Reninge en nu bij KFC Poperinge. Maar ook omdat na zes jaar een nieuwe voorzitter voor nieuwe impulsen en ideeën in onze bestuursploeg zorgt. Ik blik met veel voldoening terug op mijn periode als voorzitter van Unizo. Het was op menselijk vlak enorm verrijkend door de veelvuldige en warme contacten met onze eigen bestuursleden en leden, bestuursleden van andere Unizo-afdelingen en de talrijke deelnemers aan de activiteiten die we samen organiseerden. Ik ben trots op het feit dat we de reeds hechte bestuursploeg grotendeels hebben kunnen samenhouden en zelfs nog uitbreiden met enkele nieuwe en jongere bestuursleden en op het gevarieerde activiteitenaanbod dat we onze leden steeds weer konden voorstellen.”

Gezinsfietstocht

De eerstvolgende activiteit van Unizo Lo-Reninge is een Gezinsfietsdocht op zondag 24 september. Het betreft een een ontspannende fietstocht voor alle leeftijden van 27 kilometer langs landelijke wegen met bij mooi weer zelfs een weliswaar goed berijdbaar stukje offroad. De tocht start en eindigt in de Woestenstraat 12 in Reninge bij Geert en Hilde Vanpeteghem. Onderweg zijn er enkele tussenstops met hapjes en drankjes om de innerlijke mens te versterken. Er is ook avondeten en een dessert voorzien. De deelnameprijs bedraagt 20 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen jonger dan 12 jaar. Inschrijven kan door het verschuldigde bedrag te storten op het rekeningnummer BE48 1030 2496 3727.