Lindewijkpikkers palmen op zondag 23 maart Bellevueschool in met eerste dartstornooi

Zondag 23 maart in de Bellevueschool in Izegem het eerste dartstornooi van de Lindewijkpikkers plaats. De inschrijvingen lopen al vlot binnen, bij de club uit het lokaal De Lindewijk stomen ze zich klaar voor een dag vol darts.

De Lindewijkpikkers bestaan ondertussen al acht jaar, ze tellen 32 leden die op een A- en B-niveau die op zondagmorgen darts spelen, volgend seizoen allicht ook op donderdag. Het nieuwe seizoen start in april, wie zich geroepen voelt kan zich in het lokaal melden. Of op het tornooi dat zondag 23 maart in de Bellevueschool plaatsvindt. “We hebben ruimte voor 128 heren, de dames en jeugd tot 15 jaar spelen apart. Voor de heren zijn we al voor de helft volzet. Inschrijven kan nog tot 10.30 uur de dag zelf, de deuren gaan om 9 uur open en het startschot wordt gegeven om 11 uur”, zegt voorzitter Kevin Remmerie die samen met Andy, Michael en Dimme het bestuur vormt. Zus Sharon Remmerie is lokaalhoudster en verantwoordelijke voor de bar tijdens het tornooi. Er komt ook een foodtruck, het tornooi neemt immers een hele middag in beslag.

Na de poulewedstrijden stoten de eerste twee door naar de A-reeks, nummer 3 en 4 doen verder in de B-reeks. Het totale inschrijvingsgeld vormt de prijzenpot.

Alle info over de inschrijvingen vind je in de Facebookpagina van de Lindewijkpikkers.