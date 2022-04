Linda zwaait al 50 jaar de baton bij majorettes Kunst & Vermaak

De majorettes van Koninklijke Harmonie Kunst & Vermaak vieren hun 50ste verjaardag. Om deze feestelijke gebeurtenis extra in de verf te zetten, organiseert de harmonie een jubileumfeest op zaterdag 30 april in Jonkhove. Linda Bonte is er al vanaf dag één bij. “Ik was toen 12 jaar”, blikt ze terug.

Linda Bonte (62) maakte destijds deel uit van de eerste lichting majorettes van Kunst & Vermaak en is er vandaag, 50 jaar later, nog steeds bij. Al is dat nu als docente.

“Ik was bij de oprichting in 1972 twaalf jaar”, blikt Linda terug. “We waren met 13 majorettes en de hoofdmajorette was mijn nichtje Thérèse Cappon. De meeste meisjes waren dochters van muzikanten. Zo ook ikzelf. Mijn vader Lucien Bonte speelde muziek bij Kunst & Vermaak. Ik heb er tevens mijn man Luc Desendere leren kennen. Zijn vader Marcel zat ook bij ‘t muziek.”

“Onze dochter Annelies is lid geworden toen ze pas 2,5 jaar was. Ze is vandaag net als ikzelf docente bij de majorettes/twirlers. We worden bijgestaan door twee gastdocentes. Annelies heeft ook muziekschool gevolgd en heeft van muziek haar beroep gemaakt. Om maar te zeggen, alles in ons leven is tot op vandaag verweven met muziek. Heel veel van onze vrienden hebben we bovendien leren kennen door de harmonie.”

Op haar veertiende werd Linda zelf hoofdmajorette en op haar zestiende begon ze cursussen te volgen zodat ze zelf les kon geven. “Dat stond toen nog allemaal in zijn kinderschoenen. Ik weet nog hoe ik de zwarte turnpakjes van mijn klasgenoten vroeg om te kunnen optreden. We gebruikten die als soort van ‘maillotje’ om in te dansen.”

Linda bleef hoofdmajorette tot haar 36 jaar. Ook daarover heeft ze een anekdote te vertellen. “Het was de gewoonte dat we ons haar in een dotje droegen. Tussen de optocht en ons Ceciliafeest ben ik naar de kapper geweest om mijn haren kort te knippen. Niemand wist van iets, behalve de kapper en ikzelf. Zo heb ik op het Ceciliafeest mijn afscheid als hoofdmajorette aangekondigd.”

Kunst en Vermaak organiseert op 30 april een jubileumfeest. Helemaal links zien we Linda Bonte, helemaal rechts haar dochter Annelies Desendere. (GF) © DK

Of we haar mogen omschrijven als de mama van de majorettes en twirlers? “Schrijf maar de oma”, knipoogt Linda. Vandaag telt haar groep 37 dansers. “Ikzelf begeleid de kleinsten en kijk waar nodig voor ondersteuning. We mogen ook de werkgroep niet vergeten die altijd voor ons klaarstaat.”

Oproep ex-majorettes

Het jubileumfeest heeft plaats op zaterdagavond 30 april in Jonkhove in Aartrijke. “We willen er een prachtig evenement van maken waar mensen na twee jaar terug kunnen genieten van de muziek van de harmonie, het jeugdorkest en de drumband. En natuurlijk ook van de dansen van onze majorettes/twirlers. We brengen de choreografieën die we opvoeren met de harmonie, maar ook de shows die we op mechanische muziek brengen. Daarmee konden we al mooie resultaten behalen tijdens voorbije wedstrijden, zowel op provinciaal als nationaal niveau. We stellen op die avond ook onze nieuwe trainingspakken voor. Daar zijn we onze sponsors Slagerij Taveirne-Devriendt, Golden Tree Hotel en Hotel du Théâtre uit Brugge zeer dankbaar voor.”

“We hopen ook dat we zoveel mogelijk ex-majorettes met hun familie mogen verwelkomen op ons jubileumfeest. Ik doe daarnaast nog een warme oproep aan onze ex-majorettes om op 14 augustus tijdens de Batjes in Zedelgem deel te nemen aan onze kleine optocht.”

Op het jubileumfeest wordt er ook een hapje gegeten. Op het menu staan hamburgers, beenham en frietjes. Volwassenen betalen 20 euro, kinderen jonger dan 12 jaar betalen 10 euro. Kaarten zijn te verkrijgen bij Linda Bonte (0476 30 92 28) en bij Ronny Steen (0473 99 19 31).

(BC)