Lijnvissersclub Ter Borcht viert seizoenskampioenen

De leden van lijnvissersclub Ter Borcht Meulebeke kwamen samen in hun clubhuis naast de grote Ter Borcht vijver voor de hulde van hun kampioenen van het voorbije seizoen 2023.

In de zaterdagcompetitie toonde Lieven Boucké zich de sterkste voor Stefan Ampe en Benny Nuyttens. De zondagcompetitie werd gewonnen door Dirk Staelens. Wim Vannieuwenborg was tweede en Rudy Soetens eervol derde. Bij de veteranen was het opnieuw Dirk Staelens die zich de sterkste toonde voor Rudy Soetens en Danny Nuyttens. De werphengelwedstrijd werd gewonnen door Kurt Muylle. Chris Vankeirsbilck eindigde op de tweede plaats en Thys Couchuyt behaalde brons. De zwaarste vis (11,40 kg) werd bovengehaald door Dirk Staelens. In totaal werd er gedurende de 28 wedstrijden 5.032 kg vis bijeen gehengeld.

Stropers actief

Voorzitter Wim Vancoillie: “We mogen stellen dat het voorbije visseizoen de verwachtingen heeft ingelost, zeker wat het competitievissen betreft. Het recreatief vissen was ietwat onderhevig aan de weersomstandigheden die schommelden tussen zeer warm en regenachtig. Onze grootste bekommernis is dat alle openbare wateren, onze Ter Borcht-visvijver inbegrepen, leeggeroofd worden door stropers. Dit is frustrerend zowel voor onze viswachters die machteloos staan, als voor de bestuursleden. Wij investeren jaarlijks enkele duizenden euro’s in de aankoop van nieuw pootgoed en dan doet het pijn te zien dat men zomaar die vissen meeneemt om op te eten. Wij vragen aan het gemeentebestuur om eveneens werk te willen maken van een nieuw clubhuis. Wij staan klaar met heel veel helpende handen maar eerst moeten we nog het fiat krijgen.”

Reactie burgemeester

Burgemeester Verwilst deelde de bezorgdheid van het bestuur en beloofde dat er korter op de bal zal gespeeld worden bij iedere overtreding die gebeurt, desnoods door het in beslag nemen van het vismateriaal. Verder wenste hij de club nog vele ontspannende hengeljaren toe en dankte hij alle clubleden voor het in stand houden van de ter Borcht-visgronden.

Daarna trokken de clubleden naar Hooglede voor een heerlijke brunch. (LB)