Lieven Pattyn (51) is nieuwe voorzitter van Meulebeekse Gezinsbond: “Wij stappen als gezin in bestuur”

Lieven Pattyn is de nieuwe voorzitter van de Meulebeekse Gezinsbond, die in augustus zijn honderdste verjaardag vierde. Hij volgt Geert Tallieu op. “De sterkte van onze Gezinsbond is dat je in je gezin met zijn tweeën achter elk project staat.”

Lieven Pattyn zag het levenslicht op 20 februari 1972 in Kortrijk. Hij woonde in Bavikhove en studeerde achtereenvolgens aan het Spes Nostra instituut in Kuurne en aan het HTI in Brugge, waar hij het diploma van laborant op zak stak.

“Ik werkte vijf jaar bij de firma Moerman, waar ik de waterzuivering moest controleren”, vertelt Lieven. “In 2001 kwam ik in het distributiecentrum bij Van Marcke terecht. Daar ben ik nu preventieadviseur, milieucoördinator en hoofd van de technische dienst. Een zeer boeiende job, met tal van uitdagingen, maar ik beschik over een fantastisch team en dat maakt alles goed. Het verenigingsleven zit van in mijn prille jeugd in mij. Ik werd lid van de Chiro in Bavikhove toen ik zes jaar was. Ik ben er ook vijf jaar leider geweest, en richtte nadien de oud-leiding op onder de alles zeggende naam Bols.”

788 leden

Lieven trouwde in 1995 met Ann Decoster (50). Ze hebben drie kinderen: Emma, Robbe en Sam. “Van bij de geboorte van Emma zijn we lid geworden van de Gezinsbond”, zegt hij. “In 2005 ben ik in het bestuur terechtgekomen. We stappen in het bestuur als een gezin. Ann is zo meegegroeid in de diverse werkgroepen waarvan ze deel uitmaakte. Je moet met zijn tweeën achter elk project staan. Dat is precies de sterkte van onze Gezinsbond. Vergeet niet dat we hier in Meulebeke maar liefst 788 aangesloten gezinnen hebben. In ons bestuur zitten werkelijk alle leeftijden dooreen. Je evolueert mee met de leeftijd van je eigen kinderen.”

Ann Decoster is sinds 1994 logopediste. Ze werkt in het MPI De Kaproenen in Brugge en is er ook begeleidster van nieuw personeel. Als logopediste komt Ann veel in contact met kinderen met gedrags- en sociaal-emotionele stoornissen. Ann is ook lid van Oranje Onbeperkt Samenleven. Die vereniging legt verbindingen tussen de samenleving en personen met een beperking, door in te zetten op samenwerking, sensibilisering, vorming en intensieve ondersteuningstrajecten.

Najaarsprogramma

Lieven heeft samen met zijn dynamische bestuursploeg een ‘kleurrijk’ najaarsprogramma opgesteld, dat start op dinsdag 31 oktober om 19 uur met een gezelschapsspelletjesavond in Hoeve Vincent. Leden betalen 2 euro, niet-leden 3 euro.

Op zaterdag 4 november is de Lichtjestocht voor speurneuzen. Start een aankomst in de Paandersschool. Onderweg dient er een moord opgelost te worden. Leden betalen 4 euro, niet-leden 8 euro. Inschrijven via meulebeke.gezinsbond.be. Op ontdekking doorheen de boeiende whiskywereld, het kan op vrijdag 10 november in het Bondslokaal. Bob Minnekeer komt er om 20 uur een initiatietasting geven van zes single malt whisky’s met bijpassende hapjes. Vooraf inschrijven is een vereiste. Leden betalen 35 euro, niet-leden 45 euro.

Op zondag 12 november geeft men om 9.30 uur in het Bondslokaal het startschot voor het puzzelkampioenschap 2023. Een team van 3 tot 5 mensen probeert in een tijdsspanne van anderhalf uur een puzzel van 500 stukken te vervolledigen. Speciaal voor de Gezinsbond tekende Dieter Steenhout, de nieuwe tekenaar van Jommeke, een exclusieve puzzel, die achteraf door het team mag meegenomen worden. Voor de drie beste teams is er een mooie prijs. Inschrijven via meulebeke.gezinsbond.be tegen betaling van 5 euro per team.

Nog op zondag 12 november start er een nieuwe reeks knuffelturnen. Er zijn twee sessies: van 9.30 tot 10.20 uur en van 10.30 tot 11.20 uur. Er worden tien duo’s per sessie toegelaten. Die vinden plaats in de judozaal van Ter Borcht op 12 en 26 november en op 3 en 10 december. Leden betalen 12 euro, niet-leden 24 euro.

De tweedehandsbeurs voor baby- en kinderartikelen vindt plaats op zaterdag 18 november in het OC Vondel van 13.30 tot 16.30 uur. Ingang gratis. Er is kinderanimatie voorzien en gelegenheid om iets te drinken. Gezinnen die op 2 of 3 december graag een bezoekje van de Sint aan huis willen ontvangen, kunnen via gezinsbond.meulebeke.be een aanvraag doen. Leden betalen 10 euro per kind, niet-leden 15 euro per kind. Vanaf 3 kinderen in hetzelfde gezin betaal je 25 euro, niet-leden 35 euro.