Lieven (53) nieuwe deken Sint-Elooisgilde Middenstand in Meulebeke

Op zaterdag 17 september viert de Sint-Elooisgilde Middenstand weer feest. Na twee jaar oponthoud mag Lieven Vaneeckhoute (53) eindelijk het lint omgorden als nieuwe deken van de gilde. Hij volgt Krist Wittouck op die als deken 2019 van de gilde werd aangesteld.

Lieven Vaneeckhoutte (53) runde 11 jaar een traiteurzaak in Wakken. Ondertussen is hij al 13 jaar actief als kaashandelaar in de Gentstraat 142 in Meulebeke. “Een kaashandelaar bracht me op de hoogte dat er een plaats vrij was als kaasmarktkramer”, opent Lieven Vaneeckhoutte. “Ik beet me er in vast en sindsdien doe ik wekelijks vijf markten aan: Wakken, Aalter, Tielt, Oostrozebeke en Waregem. Naast het marktgebeuren verzorg ik ook kaasbuffetten voor 200 tot 400 personen, ontbijten aan huis met kaas als hoofdaccent. Was het marktleven tijdens de coronatijd quasi onbestaande, toch kreeg ik compensatie met de vele ontbijten die ik aan huis diende af te leveren.”

250 kazen in aanbod

Kaas blijft een heel populair product. “Ik heb een groot aanbod van 250 kazen die we vers kunnen aanbieden. Dit is meteen ook de sterkte van kazen op de markt. Nieuwe Belgische kazen zijn nu heel populair, mensen kiezen bewust voor producten uit eigen streek”, besluit Lieven, de fiere papa van Guillaume (24) en Quentin (22) en de partner van Marnik Serrouw die diabeteseducator is aan het Damiaanziekenhuis in Oostende.

Op zaterdag 17 september ontvangt Lieven om 13 uur zijn collega dekens voor een koffietafel. Om 14.45 uur wordt er vertrokken richting kasteel Ter Borcht voor de officiële ontvangst en de receptie aangeboden door het gemeentebestuur.

Om 16 uur gaat men in stoet naar het standbeeld op de Goethalsplaats. De stoet wordt ontbonden aan café d’Oude Pekkerij. Op 20 uur is er dan het bal van de deken in het OC Mandelroos, Gemeenteplein 1 in Oostrozebeke.