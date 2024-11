Liefhebbersvoetbalploeg VK Kachtem (RLV) bestaat 50 jaar: “En Christa is na een halve eeuw nog altijd op post”

Liefhebbersvoetbalploeg VK Kachtem bestaat 50 jaar. Eerder speelde het team onder de naam van de lokalen ’t Wit Paard, Taverne ’t Hooghe en ’t Nieuw Gemeentehuis, maar nu gaat het team dus als VK Kachtem door het voetballeven. Om het gouden jubileum te vieren, wordt er een eetfestijn georganiseerd op 8 november.

VK Kachtem komt dit seizoen uit in de tweede reeks van de RLV-competitie. René Werkman is er de coach. Tonny Schaubroeck, die een verleden heeft als speler bij het team en ook de man is achter Friethuis ’t Dorp in Kachtem, is voorzitter. Maar de dame die alle 50 seizoenen van de ploeg al meemaakte, is Christa Bruyneel (78). Ze is al 14 jaar de weduwe van Willy Deceuninck.

Het was haar man Willy die in 1974 samen met Marcel Swaenepoel, lokaalhouder Ludo Vandromme, Eugeen Hoste, Ronny Boudrez, Oger Verbeke en Eric Santy de ploeg oprichtte. Het eerste thuisterrein was op De Tassche in Ardooie, later speelde men op De Koevoet en ook het terrein aan Vanrobaeys in Izegem. De ploeg werd genoemd naar café ’t Wit Paard, het lokaal in Kachtem. Ronny Boudrez was in de beginjaren voorzitter, ook Rudy Muylle zou die taak jarenlang op zich nemen.

Twee titels gevierd

De ploeg speelde jarenlang in de A-reeks waar het in 1989 na een uiterst spannend seizoen de titel op zak mocht steken. Het team zakte vervolgens naar de B-reeks, maar kon via de titel in 1998 opnieuw promoveren. In de 50-jarige geschiedenis van de club werd dus twee keer kampioen gespeeld. Momenteel staat het team in de middenmoot in de B-reeks. De ploeg veranderde telkens van naam toen het van lokaal switchte. Zo speelden ze als Taverne ’t Hooghe op het gelijknamige plein achter de school in Kachtem, er werd ook een tijdlang in Emelgem op het tweede terrein van SV Izegem (later VV Emelgem-Kachtem, red.) gespeeld, nu is het terrein in Kachtem in de Priester Pattynstraat de plaats waar er geshot wordt. Na ’t Hooghe werd de nieuwe naam café ’t Nieuw Gemeentehuis, maar dat is ondertussen Vonk geworden en dus koos men voor de vacante naam VK Kachtem. Zoals de provincialer ooit noemde, vóór die in fusie ging tot VV Emelgem-Kachtem.

Van 17 tot 50 jaar

Tonny Schaubroeck is de huidige voorzitter in opvolging van Rudy Muylle. Christa Bruyneel is naast het levende geheugen van de ploeg ook nog de dame die de was doet en het spelen op de Lotto bijhoudt. “Ik amuseer me nog altijd en ook met de jongere spelers die er bij komen vlot het goed”, aldus Christa Bruyneel. “Ze komen komen uit de ruime regio, sommigen zelfs van iets verder. Het lokaal is nu in de kantine aan het terrein in Kachtem en de sfeer blijft goed.”

Het is speler en kok Jonas Debruyne die de catering voor het eetfestijn zal verzorgen

Coach René Werkman heeft een groep van 29 spelers om uit te kiezen, de jongste is 17 jaar, het oudste spelende lid is de kaap van 50 jaar voorbij en is dus zo oud als de ploeg zelf. Naast het voetballen houdt men ook van een goede groepssfeer, zo wordt er ook een tweejaarlijkse verrassingsreis georganiseerd.

En ook 50 jaar VK Kachtem moet gevierd worden, dat gebeurt op vrijdag 8 november met een eetfestijn. Het is speler en ‘koninklijke kok aan huis’ Jonas Debruyne die instaat voor het lekkers dat op tafel getoverd zal worden. “Er wordt die avond ook een tombola gehouden om de kas mee te helpen spijzen.”

VDS Concepts is de shirtsponsor van de ploeg. En zondag 10 oktober, als de naweeën van het feest uit de kuiten zijn, dan speelt VK Kachtem op het veld aan Dominiek Savio tegen FC No Surrender, momenteel hekkensluiter in de B-reeks. Een driepunter halen, zou het feestweekend helemaal af maken.