Liefhebbersvoetbalclub Blue Stars bestaat halve eeuw: “Klaar voor volgende 50 jaar”

In juli 1975 werd vanuit de KWB gestart met een minivoetbalploeg, later werd overgeschakeld op groot voetbal. Oprichter, eerste voorzitter en bezieler was Bertrand Nemegeer. Huidig voorzitter/speler Pieter Degraeve verwelkomde heel wat spelers die uitkwamen voor de club in De Tuimelaar en stelde nieuwe truitjes voor tijdens de receptie.

“Aanvankelijk werd gespeeld onder de benaming BP-Boys, vanwege de sponsoring door Garage Roger Nemegeer, de broer van Bertrand. De garage had een benzinepomp van het merk BP, vandaar”, opent voorzitter Pieter Degraeve. “Later werd het de Blue Stars. Er zijn waarschijnlijk weinig clubs uit het liefhebbersvoetbal die 50 jaar bestaan. Nu hebben we nieuwe truitjes dankzij de sponsoring van bouwwerken Cloet en ziekenvervoer Bracke, waarvan zaakvoerder Yves hier ook speler is. Sponsoring is heel belangrijk, want voor de spelers is alles gratis. We mogen ook rekenen op de medewerking van het gemeentebestuur van Wingene. Daarnaast zijn er nog heel wat activiteiten die geld in het laatje brengen zoals een kaarting, de quiz en ons jaarlijks tornooi.”

“Naast het voetbal is er ook steeds aandacht geweest voor collectieve ontspanning, met partners en kinderen, in de vorm van een etentje, een barbecue, een sinterklaas- of kerstfeestje en nu en dan een uitstap. Ook een aantal verrassingsreizen kende veel succes en ons weekend in de Ardennen is intussen een jaarlijkse topper.”

Zondagcompetitie

Luc Anseeuw is de enige die van bij het begin bij was, niet meer als speler maar als lid van het bestuur en nu als vlaggenman. “Eerst werden enkel vriendschappelijke wedstrijden betwist”, springt Luc Anseeuw zijn voorzitter bij. “Nadien werd de stap naar competitievoetbal gezet, meer bepaald in de ‘Sport+’ competitie van Lichtervelde. Het eerste jaar werd een eervolle vierde plaats behaald. Naast de competitie werden diverse successen geboekt in tornooien, met onder andere overwinningen in Blankenberge, bij Bauwens en in Maria-Aalter. Een paar keer zijn we zelfs de internationale toer opgegaan door deel te nemen aan een tornooi in Tilburg in Nederland. Na wat strubbelingen bij het ‘Sport+’ verbond werd besloten over te stappen naar de zondagcompetitie van het Arbeidersverbond in Brugge. Sportief hoogtepunt kwam er in 1981-82 bij het behalen van de kampioenstitel in tweede afdeling. Ook de jaren erop werden een paar mooie ereplaatsen behaald in eerste afdeling. Later is het op sportief vlak nogal op en neer gegaan en hebben we intussen al in alle regionen van de zondagcompetitie gespeeld.”

Moeilijk

“Toen in Brugge het zondagsvoetbal afgeschaft werd, zijn we naar de Roeselaarse zondagscompetitie overgestapt. We spelen er in de hoogste reeks, maar hebben het nu moeilijk, volgend seizoen zal het waarschijnlijk een reeks lager zijn. We hebben ook jongere spelers aangetrokken en hebben een kern van 29 spelers. We zijn klaar voor de volgende 50 jaar.” (WDV)