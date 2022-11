Liefhebbersploeg Scoutaboe viert 20-jarig bestaan: “Elke Scoutaboe-baby krijgt eigen voetbalshirt”

Wat twee decennia geleden begon met een balletje trappen, gaat anno 2022 nog steeds verder: iedereen van de hechte groep sportievelingen heeft altijd wel een link naar de Kortemarkse scouts en er zijn voetbaltruitjes voor elke pasgeborene. En er zijn uiteraard ook de dagschotels na de match.

“Waar nu de nieuwe gebouwen van Blijvelde staan, daar is het allemaal begonnen”, zo start Jan Kimpe (44) zijn verhaal. Hij woont langs de Spondestraat in Handzame en was erbij toen Scoutaboe 20 jaar geleden boven de doopvont werd gehouden. “We trapten daar op de grasvelden, waar ook eens het voormalige scoutsheem stond voordat het afbrandde in 1996, wel eens een balletje met enkele scoutsleiders. Daaruit kwam eigenlijk een wekelijkse training voort en weken we uit naar het derde plein van SVD Kortemark.

“Naast mezelf waren ook Steven Vandecasteele en Dries Raçon erbij vanaf het ontstaan van Scoutaboe. De naam, dat is inderdaad iets speciaals. Eén van de scoutsleiders, Wesley Puype, had een café in Staden en dat heette Taboe. Om één of andere reden moet zo de naam van onze voetbalploeg ontstaan zijn, een samentrekking van Scouts en Taboe.”

“En het gekke is: we gingen niet eens naar dat café, want na de match pakten we steeds een pint in Het Handelshuis in de Handzamestraat. Toen dat café in 2012 de deuren sloot, zijn we verkast naar de tapkast van Oud Cortemarck, wat nu ons vast lokaal geworden is. We speelden met Scoutaboe oorspronkelijk in de B-fair competitie, samen met enkele ploegen uit de wijde omgeving rond het Brugse. Sinds het seizoen 2014-2015 spelen we bij RLV, het Roeselaars Liefhebbers Verbond en spelen we op de terreinen van SVD Kortemark altijd op het tweede plein.”

Akila-logo

“Ik durf nog steeds een balletje trappen tijdens de matchen, maar oorspronkelijk ben ik gestart als keeper. De jaren brachten ook het nodige blessureleed met zich mee. Momenteel ben ik ook de secretaris van de ploeg, Dries Raçon is penningmeester en Tim Dickel is voorzitter. We vierden onlangs ons 20-jarig bestaan met een match tegen de eerste ploeg van Zarren. Daarna stond er een feestmaal op het menu in ons stamcafé Oud Cortemarck en werd er nog wat gefeest in het Kortemarkse jeugdhuis.”

“In ons logo herkent iedereen de arend van Akila”

“We zijn nu twee decennia verder. Kleine scoutsleiders werden groot en velen hebben een gezin gesticht. Elke Scoutaboe-baby krijgt bij ons zijn of haar eigen voetbaltruitje met naam erop. We zijn die traditie gestart in 2005. Mijn zoon Jens kreeg als eerste zo’n truitje. Mijn dochter Femke, die even oud is als onze voetbalclub, moest wachten op haar shirtje tot de club 10 jaar bestond. Maar toen hebben we dat vanzelfsprekend goedgemaakt. Ons Scoutaboe-logo heeft wel een link met de gemeente, want iedereen herkent daar vanzelfsprekend de arend in die iedere Kortemarkenaar kent van Akila, het voormalige Kortemarkse bier.”

(JD)