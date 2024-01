Liefde is… een Valentijnsontbijtje van Chiro Pimpernel

Op zondag 11 februari organiseren de Keti’s van Chiro Pimpernel hun jaarlijkse Valentijnsontbijtjes.

“Zoals elk jaar organiseren de Keti’s van Chiro Pimpernel Vleteren opnieuw hun Valentijnsontbijtjes. Het ideale moment om jezelf, je geliefde of je hele familie te verwennen met een super lekker ontbijtje. Maar het kan nog beter, want de ontbijtjes kunnen ook aan de deur geleverd worden”, zegt Emiel Cailliau van Chiro Pimpernel Vleteren.

De Keti-ontbijtjes vinden plaats op zondag 11 februari 2024. Bestellen kan via de QR-code, via de Keti’s en hun leiding of 0487 21 23 76. Voor thuislevering betaal je één euro extra. Afhalen gebeurt tussen 7 en 10 uur op de parking van Chiro Pimpernel. Er is keuze tussen een luxe-ontbijt van 18 euro en een ontbijt voor volwassenen aan 10 euro. Een kinderontbijt kost 7 euro.