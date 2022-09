Lichterveldse meisjesscouts rekenen weer op een fuifzaal vol rokjes

In zaal De Zwaan in Lichtervelde vindt zaterdag de 16de editie van de Roksjesfuif plaats. Wie opdaagt in een rokje – m/v/x – maakt kans op een drankkaart.

Onlangs vierden de Lichterveldse meisjesscouts hun 60ste verjaardag met een feestweekend, maar ook de klassiekers ontbreken dit jaar niet. Op zaterdag 1 oktober vindt in zaal De Zwaan in de Marktstraat al voor de 16de keer de Roksjesfuif plaats, traditioneel een van de populairste fuiven in Lichtervelde.

Wie er wil bij zijn, opgelet! Kaarten zijn enkel verkrijgbaar in voorverkoop. Bestellen doe je door een berichtje te sturen naar de Facebookpagina van de jeugdbeweging.

De deuren van De Zwaan zwaaien open om 21 uur. Vroege vogels worden beloond, want er is een gratis vat. En wie komt opdagen in een rokje, maakt kans op een gratis drankkaart.

De plaatjes worden gedraaid door DJ Arrow, Pollix, Gen Z en Never Mind.