Lezing over Guido Gezelle en zijn contacten in Bibox

Op vrijdag 7 februari om 17 uur nodigt het Geschied- en Heemkundig Genootschap van Waregemse Verhalen iedereen uit op de vierde lezing met Karel Platteau in Bibbox over Guido Gezelle en zijn contacten in Waregem.

“Daarop zal blijken dat Guido Gezelle, die 125 jaar geleden op 27 november 1899 overleed, heel wat meer met Waregem heeft dan zijn uitgebreid gedicht over Waereghem bij de 25ste verjaardag van het Oude-Lieden-Gasthuis St. Joseph”, zegt Bernard Delange, bestuurslid GHG Waregemse Verhalen.

“Ooit tekende Gezelle twee gezegden op over Waregem; één daarvan kreeg bekendheid door een gedicht van Gezelle onder het pseudoniem Pet. V. Waereghem ‘t Was een Ware, dat op 18 oktober 1896 verscheen in De Gulden Spore. Daar kunnen we de oorsprong vinden van de uitdrukking: ‘t Is Waregems waar. Met zo’n gezegde kun je ervan uitgaan dat het ‘kerke-waarheid’ is. Anderen gebruiken het om die in twijfel te trekken. Het tweede gezegde was: Meenen is verre van Waregem. Waarmee men wilde zeggen: een eigen mening verkondigen, dat strookt niet altijd met de waarheid. Nu komt er opnieuw een ‘Waregems verhaal’ over Gezelle. Was er al aandacht voor Gezelle en Waregem in 1973 met de publicatie van het gedicht uit januari 1899 over Waregem, dan was dat zeker het geval in het Gezellejaar 1999 door een artikel en een uiteenzetting door wijlen André Vandewiele.”

Jaarboek

“Op 7 februari in Bibox gaat er opnieuw een lezing door over Gezelle en Waregem en in ons tweede jaarboek komt er in het najaar een groot artikel met foto’s over dat onderwerp. Méér dan 50 jaar Gezellestudie brengt ons vandaag dichter bij ‘de waarheid’. Hoewel, geschiedenis is altijd reconstructie én interpretatie”, zegt Bernard.

“Dat is ook voor een figuur als Gezelle het geval en voor onze stad Waregem. Op een boeiende manier met heel wat foto’s brengt Karel Platteau, voorzitter van het Guido Gezellegenootschap ons de huidige visie op het leven en werk van Gezelle.”