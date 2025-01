“Leute en plezier staan hier centraal”: Dartsclub de Molenpikkers uit Pollinkhove bestaat 50 jaar

Zowat elk weekend zijn er dartswedstrijden te zien op televisie. De sport boomt enorm, maar in Pollinkhove spelen ze al vijftig jaar vogelpik. “Leute en plezier staan centraal”, zegt André Vercoutter, voorzitter van de Molenpikkers en al van het prille begin lid.

Darts, in de volksmond beter bekend als vogelpik, is alomtegenwoordig de laatste jaren. Dimitri Van den Bergh, Kim Huybrechts en Mike De Decker zijn internationale (sub)toppers die de Belgische kleuren verdedigen op tal van dartstoernooien en ook het Britse fenomeen Luke Littler en de Nederlander Michael van Gerwen zullen bij velen wel een belletje doen rinkelen. Al die mannen waren nog niet eens geboren toen ze in Pollinkhove vijftig jaar geleden begonnen met pijltjes werpen.

Leute en plezier

“De Edelweispikkers zijn op 6 december 1974 opgericht in café Edelweiss in Pollinkhove”, zegt huidig voorzitter André Vercoutter. “Het café werd uitgebaat door Roger Deraedt en Yvonne Vanhove. Het eerste bestuur bestond uit voorzitter Roger Van Eecke, ondervoorzitter Jean-Pierre Porreye en secretaris-schatbewaarder Marcel Vanwachtendonck. De eerste clubwedstrijd vond plaats op 11 januari 1975. Wegens plaatsgebrek in het café was de afstand tot het dartsbord wel maar 2,17 meter in plaats van de reglementaire 2,37 meter. Het lidgeld per speelavond bedroeg toen 30 Belgische frank (ongeveer 0,75 euro, red.). In september breidde het bestuur uit met drie commissarissen, namelijk Eric Meeuw, Pierre Gheeraert en mezelf.”

In maart 1993 verhuist de club na achttien jaar van café Edelweiss naar café De Loobrug in de schaduw van de statige Markeymolen en worden de Edelweisspikkers omgedoopt tot Molenpikkers. Het huidige bestuur van de Molenpikkers bestaat naast André Vercoutter uit secretaris Mathias Trooster en lokaaluitbater Hugo Declerck.

Marcel Vanwachtendonck is de enige van de drie oprichters die nog in leven is. “De opstart van de Edelweisspikkers gebeurde tussen pot en pint”, herinnert hij zich nog. “We wilden ons gewoon amuseren en zochten een manier om samen te komen. Het was wel de enige club in de regio. Vogelpik was een gewone cafésport, net zoals kaarten en biljart. We lieten ons helemaal niet inspireren door de dartswedstrijden in Engeland. Kim Huybrechts is wel verre familie van mij, vandaar misschien mijn interesse voor vogelpik. Ik supporter ook voor Kim tijdens zijn wedstrijden op televisie.”

“Ik heb het meer voor Luke Littler”, zegt Christiane Verstraete, de vrouw van voorzitter André Vercoutter en eveneens al vijftig jaar lid. “Van Dimitri Van den Bergh ben ik minder fan. Goede speler, maar iets te geforceerd vriendelijk.”

“Leute en plezier staan nu nog altijd centraal”, zegt André Vercoutter, die in 1978 ondervoorzitter werd van de club en sinds 1999 voorzitter is. “Het lidgeld bedraagt nu 15 euro per jaar. Annie Deraedt, uitbaatster van het clublokaal, schenkt elke speelavond acht bierbonnen. Werpt er iemand 180, dan wordt er getrakteerd. En dat gebeurt wel eens. Een van onze leden is behoorlijk goed en neemt soms deel aan regionale wedstrijden. Het is voor de anderen telkens een uitdaging om tegen hem te spelen en proberen te winnen. Maar deelnemen is bij de Molenpikkers belangrijker dan winnen. Het is een familiegebeuren.”

Puntentelling

De puntentelling bij de Molenpikkers is ook verschillend in vergelijking met de dartswedstrijden op televisie. “We spelen niet volgens het principe van 501 en uitsmijten met een dubbel”, legt de voorzitter uit. “De eerste ronde moet je starten met een dubbel en daarna moet je zoveel mogelijk punten gooien in acht beurten. In de tweede ronde krijg je eveneens acht beurten, maar is beginnen met een dubbel niet meer nodig. Zo krijgt iemand die moeilijker een dubbel gooit in de tweede ronde toch de kans om aardig wat punten te behalen.”

De allereerste kampioenenfoto uit 1975 van toen nog de Edelweisspikkers met rechtstaand van links naar rechts Eric Meeuw, Roger Deraedt, Marcel Vanwachtendonck, Roger Van Eecke, schepen Charles Morlion, Yvonne Vanhove, Pierre Gheeraert en Jean-Pierre Porreye en zittend het allereerste kampioenenpaar Annie Deraedt en André Vercoutter. © gf

De club telde in zijn vijftigjarige geschiedenis in totaal 241 verschillende leden, waarvan 168 mannen en 73 vrouwen. “In 1979 hadden we met 65 het hoogste aantal leden in de clubgeschiedenis”, zegt André, die de eerste vier jaar ononderbroken kampioen werd. “Nu zijn er dat nog amper 22. Nieuwe leden zijn dus zeker welkom.”

Koninklijk

Een club die vijftig jaar bestaat, kan de koninklijke titel aanvragen. Die eer laten de Molenpikkers echter aan zich voorbij gaan. “De koning mag altijd eens komen meespelen als hij zin heeft, dan kan hij die koninklijke titel meteen meebrengen”, lacht André Vercoutter. “Maar misschien vragen we aan het stadsbestuur wel een bijdrage voor een extra drankje tijdens de receptie van ons jaarlijkse souper.”