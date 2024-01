Leugenaarshoek Raversijde wisselt wensen uit

Tijdens een van de ijsdagen begin januari organiseerde de Leugenaarshoek in Raversijde een kleine receptie.

Deze praatgroep is de enige overgebleven dergelijke vereniging in Oostende. De leden zoeken elkaar vrijwel dagelijks op om bij te praten over de actualiteit van de dag of over koetjes en kalfjes. Het is een originele manier om het wijkgevoel aan te wakkeren. Meestal blazen ze verzamelen in de buurt van de Zeedijk. Op de foto zien we staand Madi François, Edewijn Pylyser, Ivan Pylyser en zittend André Bracke, Guido Houthoofdt en Rudi Desteur. Rechts op de hoek staan Josie Garcia en Johan Van der Plas. (BVO/foto BVO)