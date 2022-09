Let’s Dance neemt danslessen Beyaert over

Louise Castel van de dansschool Let’s Dance uit Beveren-Leie neemt een hele reeks kinder-, jeugd- en solodanslessen over van dansschool Beyaert uit Waregem. Zaakvoerster Anita Beyaert schroeft haar activiteiten terug. “Ik stop nog niet, maar ga het wel kalmer aandoen.”

Voor een hele reeks Waregemse dansers (jong en oud) gaat de start van het nieuwe schooljaar gepaard met een belangrijke verandering. Zowat alle kinder-, jeugd- en solodanslessen die tot nu toe in de Waregemse dansschool Beyaert in de Roterijstraat plaatsvonden, verhuizen naar Let’s Dance, de dansschool die zijn thuisbasis heeft bij café ’t Fonteintje in Beveren-Leie.

Anita Beyaert (66), de eigenares van de gelijknamige dansschool, heeft besloten het wat kalmer aan te doen. “Het leiden van een dansschool vergt veel tijd en inspanningen. Elke dag voorbereiden en paraat staan, eist zijn tol. Mijn lichaam begint wat af te takelen”, vertelt ze. “Na 32 jaar is voor mij de tijd gekomen om een beetje meer aan mezelf te denken. Ook de zorg voor mijn mama, die zelf ooit een dansschool had, begint meer tijd te kosten.” Beyaert vond een opvolgster in de 41-jarige Louise Castel. De van oorsprong Britse Louise begon dertien jaar geleden met Let’s Dance in Beveren-Leie. “We zijn ooit begonnen met een aantal lessen per week, maar bieden nu een uitgebreid aanbod aan danslessen voor jong en oud aan, op 4 locaties”, vertelt ze. “In Beveren-Leie zitten we al een paar jaar aan ons plafond, vandaar dat we ook lessen aanbieden in Sint-Eloois-Vijve, Deerlijk en Waregem.”

Opportuniteit

Het voorbije jaar telde Let’s Dance zowat 200 leerlingen, al fluctueert dat aantal van jaar tot jaar. “Het integreren van de studenten van dansschool Beyaert is een leuke opportuniteit om ons aanbod te kunnen uitbreiden en zo beter te kunnen inspelen op hedendaagse trends. Met het vertrouwen van Anita kunnen we er vanaf september vol tegenaan”, stelt Louise nog. Dansschool Beyaert biedt voortaan privélessen op afspraak aan, net als korte lesreeksen of cursussen voor bepaalde dansen. Daarover zal Anita later communiceren. (PNW)