Leonie en Cis zijn Miss en Mister Chaplin in Sint-Eloois-Winkel: “Jeugdhuis in de kijker zetten”

Binnen het Winkelse jeugdhuis gingen ze afgelopen weken opnieuw op zoek naar Mister en Miss Chaplin. Leonie Courtens (17) en Cis Beyaert (18) toonden zich de besten in de verschillende opdrachten en zullen het komende jaar als ware vertegenwoordigers het jeugdhuis in een positief daglicht brengen.

Het evenement Mister en Miss Chaplin is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde op de kalender van het plaatselijke jeugdhuis. “Ieder jaar lokt de verkiezing toch enkele honderden enthousiaste mensen naar het jeugdhuis. Daarbij veel leden, maar ook ouders die eens komen kijken hoe hun kinderen de opdrachten volbrengen.

De voorbije jaren volgde ik de wedstrijd telkens vanuit het publiek, nu vond ik het wel eens leuk om zelf deel te nemen”, aldus Cis Beyaert (18). Hij is leider bij de plaatselijke KSA en bezoekt quasi wekelijks samen met zijn vrienden uit de jeugdverenigingen het plaatselijke jeugdhuis. “Als leider van de KSA is het normaal dat je ook eens meedoet aan de verkiezing.”

Bij de meisjes nam onder anderen Leonie Courtens (17) deel. Zij is leidster bij de Chiro en komt ook vaak over de vloer in het jeugdhuis. “Met de steun van mijn coach Marie Vander Stricht leek het me wel leuk om aan de verkiezing deel te nemen.”

Herderkensbal

De vijf deelnemende jongens en vijf meisjes kregen verschillende opdrachten voorgeschoteld. Van een playbackact tot andere spelletjes, de kandidaten gaven onder het toeziend oog van ruim tweehonderd aanwezigen het beste van zichzelf. Cis en Leonie werden de uiteindelijke winnaars en mogen zich een jaar lang Mister en Miss Chaplin noemen.

“Straks openen we met een slow het jaarlijkse Herderkensbal, maar ook op evenementen zoals het weekend van de Chaplin zullen we natuurlijk aanwezig zijn. Het nieuwe jeugdhuis aan de Gullegemsestraat is echt een heel leuke plaats voor de plaatselijke jeugd en als vertegenwoordigers zetten we het jeugdhuis graag een jaar lang in de kijker.”

Ondertussen is het bestuur van het jeugdhuis gestart met de voorbereidingen van het Herderkensbal. De fuif in de sporthal vindt plaats op maandagavond 25 december.