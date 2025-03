Lentekriebels bij muziekvereniging De Ware Vrienden in Zwevegem: Trompetten gaan duet aan

De muzikanten van de Koninklijke Muziekvereniging De Ware Vrienden voelen al de lentekriebels en willen dat laten horen op hun lenteconcert. Dit heeft plaats op zaterdag 8 maart in het theatercentrum. Volgens dirigent Rik Deschynck zijn alle ingrediënten aanwezig om er een muzikale topavond van te maken.

Het trommelkorps o.l.v. Karel Dejonghe mag het concert met een zelfgemaakte compositie openen. Na hun optreden is het de beurt aan het jeugdorkest o.l.v. Jarne Rigole. Dit brengt filmmuziek uit Toy Story, Up, The Incredibles, Cars en Ratatouille. De jonge muzikanten vervolgen met Habitat, een vijfdelig werk waarin componist John Higgins de intrinsieke schoonheid van de aarde beschrijft. Dan volgt nog een duet met snare drum en politiefluit en eindigen doen ze met ‘Music form Loki’.

Met de feestelijke ‘Fanfare for an Occasion’ van Philip Sparke opent de Koninklijke Muziekvereniging o.l.v. van Rik Deschynck haar optreden. Daarna nemen de muzikanten met ‘In Nomine’ het publiek mee naar de Premonstratenzerabdij van Wadgassen uit de 12de eeuw.

Na dit indrukwekkend werk is het de beurt aan Lars Dejonghe en Cyriel Vanhoutte die het duet ‘Tell Him’ brengen waarin ze Barbara Streisand en Céline Dion vervangen door hun trompetgeschal.

Cats

De Ware Vrienden eindigen het eerste deel met melodieën uit de film ‘Hoppeslat’, een vrolijk nummer gebaseerd op een Noorse volksdans. Na de pauze brengen de muzikanten drie melodieën uit de film ‘Far and Away’. Daarna volgen o.a. nog een aantal thema’s uit de musical Cats en eindigen doen ze met Troll Dance, een prettig stuk muziek bedoeld om de mensen aan het dansen te zetten.

Het concert loopt in samenwerking met de kunstacademie. Zo zorgen de leerlingen uit de klas ‘spreken en presenteren’, o.l.v. Barbara Demeyere, voor de presentatie.

Het Lenteconcert vindt plaats op zaterdag 8 maart om 19.30 uur in het theatercentrum in de Otegemstraat.

(GV)