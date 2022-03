Lentefeest Femma Pittem staat in teken van solidariteit

Op woensdag 23 maart organiseert Femma Pittem, na een gedwongen annulering van twee jaar, opnieuw haar Lentefeest. Net zoals bij de voorgaande edities staat de avond ook nu in het teken van een thema. Dit jaar komen drie organisaties getuigen die staan voor positiviteit en solidariteit in deze moeilijke tijden.

“Corona heeft er helaas ook bij ons voor gezorgd dat we de voorbije twee jaar ons Lentefeest hebben moeten annuleren”, vertelt Heidi Lievrouw ons. “Nu de coronaregels versoepelen, zijn we dan ook meteen uit de startblokken geschoten om ons jaarlijks feest weer te organiseren.”

“Net zoals bij de vorige edities willen we ook nu het aangename aan het nuttige en informatieve koppelen en zal de avond dus opgevat worden als een praatcafé met een natje en een droogje. Bij het zoeken binnen de werkgroep naar een thema voor de avond waren we het er snel over eens dat we moesten zoeken naar een positieve noot, na de donkere periode van corona en de onzekere tijden rond de oorlog in Oekraïne.”

“Na wat brainstormen besloten we op zoek te gaan naar organisaties die zich op één of andere manier inzetten voor de noden en bezorgdheden van anderen en we hebben deze ook gevonden.”

Drie projecten

“We zijn dit jaar wat afgeweken van het stramien van de vorige edities, waarbij één bepaald thema vanuit verschillende standpunten bekeken werd”, gaat Veronique Raedt verder.

“We hebben er dit maal voor gekozen om drie verschillende organisaties aan het woord te laten, die zich bezig houden met drie totaal verschillende projecten. Als eerste zal de vzw Helpende Handen Wallonië aan het woord komen. Iedereen herinnert zich nog de verschrikkelijke beelden van de overstromingen in Wallonië vorige zomer. Heel wat mensen besloten toen de handen uit de mouwen te steken om de getroffen gezinnen te helpen en uit dat streven is de organisatie ‘Helpende Handen Wallonië’ ontstaan.”

“Deze vzw, die een groep vrijwilligers uit alle hoek van Wallonië samen brengt, zamelde hulpgoederen in voor de vele Waalse gezinnen, zodat ze de winter door geraakten. Sofie Baert, die afkomstig is uit Pittem, heeft de leiding over een aantal vrijwilligers en zal, samen met twee collega’s, komen vertellen hoe solidariteit en inzet van velen het verschil maakten voor de mensen in nood.”

“Als tweede organisatie zal vzw De Kleine Held aan het woord komen. De geboorte van een kind zou voor de ouders een sprookje moeten zijn, maar wanneer je kind veel te vroeg of ziek geboren wordt begint het sprookje totaal anders. De Kleine Held werd opgericht door Sofie, de mama van de te vroeg geboren Noor, en is een organisatie van vrijwilligers die een helpen hand en een lichtpuntje bieden aan ouders die met dergelijke problemen geconfronteerd worden.”

“Ze doen dit onder andere door gratis pakketjes (handgemaakte kleine babyspulletjes) aan de ouders te schenken, door kosteloze, liefdevolle fotoreportages aan te bieden of door te zorgen voor zorgvriendjes voor broers en zussen. Sofie komt zelf vertellen over de werking van haar vzw.”

Kloenclowns

“De laatste spreker van de avond is Geert Deraeve, de oprichter van vzw Kloen”, vervolgt Martine De Witte. “Deze vzw heeft als slogan ‘Tover een lach op elk gezicht en heel speciaal op dit van een ziek kind’ en heeft in zijn rangen figuren als Arjoentje, Juulkie, Didi of Ernesto. Dit zijn de zogenaamde ‘kloenclowns’ die op allerlei evenementen met hun gekke bekken en fratsen geld proberen in te zamelen voor de echte Ziekenhuisclowns, die een glimlach toveren op elk kindergezicht.”

“We zijn van mening dat we met deze drie onderwerpen kunnen aantonen dat solidariteit en medeleven voor veel mensen geen ijdele begrippen zijn. Elke organisatie zal ook beeldmateriaal meebrengen en zal zo’n drie kwartier aan het woord zijn.”

Het Lentefeest vindt plaats in de zaal Broeders Maristen boven de bibliotheek en begint om 19 uur. Na de verwelkoming wacht voor iedereen een volwaardige hap en een drankje. Rond 19.30 uur starten de eerste sprekers en tegen 22.15 uur zou iedereen aan het woord moeten geweest zijn en kan nog nagepraat worden met een drankje.

Inschrijven kan tot 18 maart bij Marijke Degraeve via mail naar marijke.degraeve@skynet.be of telefonisch op nummer 0472 30 61 28. Het bedrag moet overgeschreven worden op BE27 7755 8247 0873 van Femma Pittem met vermelding van ‘naam + lentefeest’. Leden betalen 10 euro, niet-leden 15 euro. Een deel van de opbrengst zal gebruikt worden als sponsoring voor de drie organisaties.

(JG)