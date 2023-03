Lentefeest Femma Pittem staat in het teken van reizen: “We zijn geslaagd in ons opzet”

Ook dit jaar zal het Lentefeest van Femma Pittem op woensdagavond 22 maart onder de vorm van een praatcafé doorgaan. Zoals de titel ‘Reizen in ‘t kwadraat’ al laat vermoeden, zullen een aantal sprekers aan het woord komen die zullen praten over hun reisavonturen.

Sinds enkele jaren heeft Femma Pittem de traditie om hun jaarlijks Lentefeest te organiseren in de vorm van een praatcafé, waar gezellig samenzijn centraal staat. Op deze manier koppelen ze letterlijk het nuttige aan het aangename. “Iedereen wordt op woensdagavond 22 maart om 19 uur verwacht in Zaal Broeders Maristen, voor wat een fantastische avond belooft te worden”, vertelt Veronique Raedt van de werkgroep. “Als iedereen aanwezig is, zal een kaasbordje geserveerd worden. We spreken hier niet over een klein hapje, maar wel over een volwaardige hap. Wie geen kaas lust, mag dit bij de inschrijving gerust laten weten. We voorzien dan een alternatief. Nadat iedereen gegeten heeft, starten we ons praatcafé. Het thema van dit jaar is ‘Reizen in ‘t kwadraat’. Het wordt een mix van creatief op pad gaan, curieuze ontdekkingen en leuke ontmoetingen”, klinkt het.

Panelgesprekken

“We hebben gezocht naar een mooie waaier aan manieren om reizen te beleven en hebben deze volgens ons wel gevonden”, gaat Ann Debouver verder. “De spits wordt afgebeten door Dirk Baert en zijn vrouw Roos Verdonckt. Zij wandelden vorig jaar een deel van de zogenaamde ‘Via Francigena’ af. Deze route zou destijds door Sint-Franciscus gewandeld zijn en loopt van Canterbury naar Rome. Ze is in het totaal ongeveer 1.700 km lang en bevat 80 etappes. Dirk en Roos wandelden daarvan al een kleine 500 km, meer bepaald van Aosta tot in Aulla in Italië. Eind mei, begin juni zetten ze hun tocht verder, tot in Rome. Als tweede komen Bart Beernaert en Els Haustraete aan het woord. Zij trokken er vorige zomer, samen met hun drie lagere schoolkinderen, voor 2,5 maanden op uit met de mobilhome. Ze reisden door Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden, Oostenrijk, Slovenië, Italië en Frankrijk, in het totaal bijna 8.000 kilometer. De laatste spreker van de avond is Marijke Moerman. Zij en haar man Lieven registreerden zich enkele jaren geleden bij ‘Welcome to my garden’. Dit is een netwerk van burgers die hun tuin aanbieden aan reizigers, die daar dan letterlijk hun tentje kunnen opslaan. Marijke en Lieven hadden zo al een zestal keer kampeerders in de tuin, wat resulteerde in een aantal leuke ontmoetingen. Het panelgesprek zal gemodereerd worden door Veronique Raedt, die zelf ook een ervaren reiziger is. Na deze drie boeiende gesprekken zal er nog kunnen nagepraat worden bij een drankje.” (JG)

Inschrijven kan tot ten laatste 15 maart bij Ann Debouver via gelaude.debouver@skynet.be. De prijs voor deze gezellige avond is 18 euro voor leden en 23 euro voor niet-leden. U bent pas definitief ingeschreven na overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer BE27 7755 8247 0873 met vermelding van je naam gevolgd door ‘Lentefeest’.