Leie Cycling huldigt kampioenen

Voor Leie Cycling zit het 51ste seizoen, dat veertig ritten telde, erop. Een week na de laatste rit werden de kampioenen gehuldigd tijdens een eetfestijn in OC ‘t Klokhuis. Na een terugblik kon voorzitter Hans Meersman overgaan tot de huldiging van de twee kampioenen. In de leeftijdscategorie -45 reed Philippe Degreve 32 ritten mee en stonden er 2.850 kilometer op zijn teller. Daarmee mag hij zij zich clubkampioen 2023 noemen. Hij kreeg ook een bijzondere trofee omdat hij als eerste vijf keer kampioen bij de -45 jarigen is. Bij de +45 schreef Freddy Vanneder de titel van clubkampioen 2023 op zijn naam. Hij reed 36 ritten mee en zijn teller wees 2.417 kilometer aan.

Op de foto staan achteraan de bestuursleden Bernard Lecluyse, Marc Desmet, Sofie Peirs, Hans Meersman, Filippo D’Angelo en Geert Malfait. Vooraan de kampioenen Philippe Degreve en Freddy Vanneder. (foto Rita Sabbe)