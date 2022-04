Leeuwkestocht over 45 of 85 kilometer

Op Paasmaandag organiseren de Trappers Wevelgem de Leeuwkestocht voor wielertoeristen. Er is keuze tussen twee verschillende parcours: 45 en 85 kilometer.

De renners trekken richting de Vlaamse Ardennen via Lauwe, Hoog Kortrijk en Zwevegem. Op het parcours van de 85 kilometer ontmoeten de deelnemers enkele kuitenbijters waaronder de Tiegemberg en Nokereberg. In Wannegem-Lede, na de Huisepontweg, is er een ruime bevoorrading voorzien.

Na de rit kan elke deelnemer het Heulse biertje Martha degusteren en is er een lekkere boterham met gehakt. Nagenieten kan op het ruime terras van Bar Lionel.

Deelnameprijzen: 3 euro (aangesloten bij een wielerbond) of 5 euro (niet-aangesloten) voor de 45 kilometer. 4 euro of 6 euro voor de 85 kilometer. De start is tussen 7:30 en 10 uur. Tot 11 uur voor we de 45 kilometer fietst.

Alle informatie: http://www.wtcdetrapperswevelgem.be

(SL)