Leerlingen van Ieperse Academie tonen hun kunnen tijdens Capucienenfestival

Op 27 mei is er in de Academie in de Capucienenstraat het Capucienenfestival. “Verwacht je aan een magisch feest vol verrassende acts, spetterende concerten en betoverende expo’s. Er is drank- en eetgelegenheid voorzien”, weet Mattie Archie, coördinator van het Capucienenfestival.

De deuren openen 27 mei om 9.30 uur in de Capucienenstraat 100 waar dé Academie afdeling Capucienen gevestigd is. De ingang is gratis. “Dit festival is in feite een toonmoment van de muziekklassen. Jong en oud geven zaterdag het beste van zichzelf. De hoofdbrok is muziek met optredens op een mobiel podium van de klassen jazz, pop en rock. Ook de celloklas komt in actie en er is een minimusical. In een tent is er de folkklas, waarbij je ook de mogelijkheid zal hebben om te dansen. Tot slot is er nog een kleine expo beeldende kunst. Kortom veel variatie en beweging. We organiseren het steeds op deze campus en slaan opnieuw de handen in elkaar met Kris D’Huysser van ECM Events. Hij zorgt voor de catering. Het festival duurt tot 13.30 uur”, zegt Mattie Archie (41).

Hij is een Ieperling en aan de slag als coördinator van de richting jazz, pop en rock. Verder speelt hij zelf nog muziek in verschillende ensembles. “Zaterdag zal ik echter niet zelf musiceren, ik sta vooral in voor de coördinatie van dit festival.” (API)