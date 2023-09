Leden seniorenfietsclub ‘Oltit te Ziere’ genieten van jaarlijkse verrassingsrit

Ook de Ingelmunsterse senioren vinden sporten niet alleen noodzakelijk, maar best ontspannend op voorwaarde dat het rekening houdt met hun leeftijd en mogelijkheden. Dat kan zeker gezegd worden van de seniorenfietsclub van Marc Meurisse en Marleen D’Haene. Oltit te Ziere telt 28 leden waaronder een tiental vrouwen. Er wordt wekelijks gefietst op woensdagnamiddag. Onlangs stonden de fietsers voor de jaarlijkse verrassingstrip. “Die uitstap is iets waar onze leden naar uitkijken. In de voormiddag werd er 32 km gefietst en na het middagmaal nog eens 40 km, telkens met een aangename koffiestop. Ik stel vast dat 95% elektrisch rijdt en dat lukt aardig. Met zijn 84 jaar is Valère Bulen de oudste deelnemer”, besluit Marc Meurisse. (CLY/foto CLY)