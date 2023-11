Leden Moeder Brecht maken elk jaar graf van Albrecht Rodenbach schoon

De leden van studentenclub Moeder Brecht maken naar jaarlijkse gewoonte het graf van Albrecht Rodenbach schoon. De figuur heeft namelijk een grote rol gespeeld bij de oprichting van de studentenclub.

Oudste club

Studentenclub Moeder Brecht is de oudste studentenclub van Roeselare en telt ongeveer 150 leden. Elke dinsdag komen ze samen voor een activiteit. Zo is er bijvoorbeeld de traditionele cantus, maar er is evengoed plaats voor een sportactiviteit of een avondje bowlen.

Rodenbachstad

“Dit jaar is het zevende lustrum, dat wil zeggen dat HSC Moeder Brecht al 35 jaar bestaat”, opent Margo Vanexem. “Rodenbach staat voor onze studentenclubcentraal en daarom dat wij de jaarlijkse traditie in ere blijven houden om het graf van Albrecht Rodenbach schoon te maken. Op het schild van Moeder Brecht staat trouwens ook de letter B, die verwijst naar Albrecht Rodenbach. Bovendien staat Roeselare gekend als de Rodenbachstad en de brouwerij van Rodenbach is nog steeds gelegen in Roeselare.”

One Night Party

De Roeselaarse studentenclub Moeder Brecht bestaat uit leerlingen van VIVES Roeselare. Op zaterdag 4 november geven ze hun One Night Party, een fuif die ondertussen aan zijn dertigste editie toe is. “Deze grandioze fuif vindt plaats in loods Vandewalle in de Zuidwallandstraat 13 in Houthulst. We starten om 21.00 uur. Leden van een studentenclub betalen zes euro, niet-leden betalen zeven euro.”

“Belangrijk om te weten, je moet minstens 16 jaar oud zijn om toegelaten te worden op de fuif, anders kom je er niet in. De DJ’s die deze avond voor de juiste sfeer zorgen, zijn DJ Dreetn en DJ Bonny. Je kan het evenement van de One Night Party terugvinden op Facebook”, besluit Margo.

(RV)

Meer info over de club via www.moeder-brecht.be