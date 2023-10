Leden KLJ genieten van startdag

De KLJ van Ledegem heeft haar startdag gehouden. Een dertigtal leden genoot van een dag vol activiteiten. De jongerenvereniging trok eropuit met haar carnavalskar. Op verschillende plaatsen in de gemeente werd er halt gehouden om spelletjes te spelen. Een zestal nieuwe leden leerde op die manier de anderen kennen.

Ook de komende maanden organiseert de KLJ Ledegem, die haar lokaal heeft in de Sint-Eloois-Winkelsestraat, activiteiten. Uitkijken is het onder andere naar de jaarlijkse grote barbecue, en naar de klassieke fuif Teeltbal, in augustus.

Wie lid wil worden, kan contact opnemen met het bestuur via de Facebookpagina van de vereniging of via kljledegem@hotmail.be. (BF/foto JS)