Leden KAJ volgen opleiding brandbestrijding

Vrijdagavond hadden de leden van de Zwevegemse KAJ-afdeling wel een bijzondere activiteit in de agenda staan. Ze kregen er door een gespecialiseerd bedrijf opleiding om correct te reageren bij brand. “De vraag kwam vanuit de leiding zelf. Mijn zoon, Robin, die in de KAJ zit, kwam thuis met de vraag wat zo’n opleiding zou kosten. Ik vond dit een goed idee omdat het inderdaad belangrijk is dat de jongeren weten wat te doen bij brand. Het is ook een investering voor hun verdere leven”, vertelt Philippe Verspaille. Hij nam contact op met het preventiebedrijf Syinna uit Zwevegem en deze waren meteen voor het idee gewonnen. “Ze lieten een beetje van de prijs vallen en ik betaalde de rest van het bedrag, gewoon omdat het nuttig en nodig is dat de jongeren dat leren.” Philippe hoopt dat zijn voorbeeld door heel wat andere jeugdverenigingen zal worden gevolgd. (GJZ/foto GJZ)