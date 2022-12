Leden brandweerpost Kortrijk op het stadhuis ontvangen tijdens Sint-Barbarafeest

Naar aanleiding van hun jaarlijks Sint-Barbarafeest werden de leden van de brandweerpost Hoog-Kortrijk van de Hulpverleningszone Fluvia ontvangen in de Beatrijszaal van het stadhuis in Kortrijk. Sint-Barbara is de patroonheilige voor gevaarlijke beroepen.

Het laatste feest dateerde al van november 2019, omwille van de coronacrisis. Traditiegetrouw wordt ook een overzicht gegeven van het voorbije werkjaar. “De voorbije jaren waren er heel wat personeelsbewegingen met aanwervingen, bevorderingen en opruststellingen. Er kwamen ook stagiairs bij. Er was ook de aanstelling van majoor Olivier Dorme als nieuwe zonecommandant van de hulpverleningszone Fluvia”, zegt Hans Van Poucke, postoverste van brandweerpost Kortrijk. Majoor Olivier Dorme ziet blijvende uitdagingen.

“We komen aan een nieuw hoofdstuk met de komst van een nieuwe brandweerkazerne op Evolis. Dat houdt in dat alles samen komt en een plaats moet krijgen: leiding, administratie, logistiek, ambulance. Het wordt overleg plegen, plannen, vergaderen en werken. Het wordt sowieso ook een uitdaging om alles betaalbaar te houden.” Enkele brevetten en eretekens werden ook uitgereikt. Hans Van Poucle bedankte speciaal Juan Herrero en Joost Desmet voor hun engagement bij de getroffen families van de overstromingen in de Ardennen. (PVH)