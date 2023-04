Ledegemse muziekverenigingen en kunstacademie palmen Ampe’s Gym tijdelijk in

Na de paasvakantie start de afbraak van de huidige gebouwen op de site van de Samenkomst. Ondertussen vonden de Ledegemse muziekverenigingen en de kunstacademie een tijdelijk onderkomen in de voormalige fitnesszaak Ampe’s Gym in de Rollegemstraat. “Ideaal, op wandelafstand van de plek waar we straks terug terechtkunnen.”

De site van de Samenkomst in de Sint-Eloois-Winkelstraat in Ledegem ondergaat binnenkort een grote metamorfose. De gebouwen worden afgebroken en maken plaats voor twee nieuwe. Verenigingen zullen er in de toekomst gebruik kunnen maken van een gloednieuwe zaal, maar ook de plaatselijke harmonie, het trommelkorps, het jeugdorkest, de muziekschool en de kunstacademie vinden er binnen twee jaar hun thuis. “Na de paasvakantie starten de afbraakwerken. Het is de bedoeling dat het hele project binnen twee jaar klaar is”, aldus schepen van Patrimonium Geert Dessein (CD&V/VD). Tijdens die grootse werken moeten de huidige gebruikers andere oorden opzoeken. “We onderzochten verschillende locaties. Vanuit de muziekverenigingen kwam het voorstel om het gebruik van de leegstaande gebouwen van Ampe’s Gym te onderzoeken”, aldus burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD).

Goede akoestiek

Die locatie blijkt geschikt te zijn. Inmiddels maken zowel de kunstacademie als de muziekverenigingen gebruik van het gebouw. “Ideaal en dicht bij onze vorige en toekomstige locatie. Hier beschikken we over heel wat ruimte”, aldus Tina Feys, verantwoordelijke van SASK. De plaatselijke harmonie heeft er inmiddels al enkele repetities opzitten in haar tijdelijke nieuwe thuis. “We zijn heel tevreden met deze oplossing. De akoestiek blijkt goed genoeg te zijn en we beschikken ook over een bar. Dertig jaar geleden stond ik hier nog op de loopband, ik had niet verwacht dat dit gebouw ooit nog dienst zou doen als muzieklokaal. De gemeente hielp mee met de verhuis. We zijn het gemeentebestuur erg dankbaar”, aldus Bart Hanssens van harmonie Sint-Cecilia. Intussen vond de gemeente ook een oplossing voor de plaatselijke muziekschool. “Voor de praktische lessen kan men ook deels hier terecht. De theoretische lessen vinden plaats in lokalen van de Vrije Basisschool De Peereboom”, aldus schepen Dessein.