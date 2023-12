Ledegemse harmonie viert Sint-Cecilia

De koninklijke harmonie Sint-Cecilia Ledegem vierde haar Ceciliafeest. Op vrijdagavond bezochten de muzikanten na de repetitie enkele bestuursleden. Op zaterdag verzorgde de jeugdharmonie een concert in jeugdhuis Den Traveir. Daarna trokken de harmonie en stYX musicerend de Ledegemse straten in. ’s Avonds tekenden alle muzikanten present voor het feest waar een aantal leden gehuldigd werd. Zo zijn Jorn Loyson, Kjell Loyson en Iebe Withouck tien jaar trommelaar. Tibo Van Hecke speelt vijftien jaar trombone, Louis Van Hecke doet dat al even lang op klarinet. Hannelore Delva is al 35 jaar muzikante. Rino Clarysse speelt al 45 jaar bastuba. Ook voorzitter Bart Hanssens werd gehuldigd omdat hij al vijftien jaar bestuurslid is. (BF/foto JS)