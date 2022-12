Lea is eerste vrouw als deken bij de Sint- Elooisgilde

Zondag was er veel volk voor het St.-Elooisfeest. De oudste vereniging van de gemeente is ook een stuk folklore, maar is toch aan herleving toe. Romain Bekaert, vele jaren voorzitter, werd in herinnering gebracht. Hoogtepunt van de feestnamiddag was de verkiezing van de deken die een jaar de historische ketting mag dragen. Voor het eerst in de geschiedenis kwam die eer te beurt aan een vrouw. Lea Vanhoutte is sinds vele jaren trouwe medewerkster en mocht samen met de nieuwe voorzitter Michiel Delbeke en secretaris Ignace Verschelde, centraal op de foto. Daarna mocht zij de meer dan 130 aanwezigen trakteren. (MVD/foto MVD)