Lauwse kerstmarkt trekt weer heel wat volk aan

Twee coronajaren betekende twee jaar zonder kerstmarkt in Lauwe. Maar aan populariteit heeft de grote eendaagse kerstmarkt niet ingeboet.

Meer dan 100 kraampjes van verenigingen en standhouders lokten weer de massa naar Lauwe. Rond half tien was het drummen om door het centrum te geraken, het was stapvoets aanschuiven terwijl de fanfare door het publiek trok. Alle standhouders deden gouden zaken. Bij de brandweer die voor een mooie stand zorgde van een kerststalgehalte, was het uren aan een stuk bijna onmogelijk een plaatsje te bemachtigen zonder stevig gedrum.

(WO)