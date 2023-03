Lauwse dansschool MarieFlo neemt 29 bekers mee naar huis op tornooi in Ieper: “Trots op iedereen”

Verpletterend! Beter kan de prestatie van MarieFlo, de Lauwse dansschool, niet worden omschreven. Tijdens hun recente deelname aan een belangrijke wedstrijd, brachten de dansers niet minder dan 29 bekers mee naar huis.

Dat MarieFlo, de dansschool van Marie-Lien Valcke (29), een gevestigde waar is kun je al snel als een understatement gaan klasseren. Podiumplaatsen zijn er geen onbekende en ook enkele passages in uiterst populaire TV-programma’s stonden ondertussen al op het palmares. Toch is de stunt van afgelopen weekend er eentje die alle verbeelding tart.

Selectierondes

“We zijn in volle voorbereiding voor het Belgisch Kampioenschap Hip-Hop en Discodansen en dit weekend waren er de selectierondes”, klinkt het bij de Lauwse danskoningin. “We trokken naar Ieper waar we, in bijzijn van ontelbare andere dansscholen, het beste van onszelf moesten geven. Onze leden namen deel in de individuele proeven maar ook de groepssessies stonden op het programma. En ja, op het einde van de dag keerden we naar huis met maar liefst 29 bekers. Ik denk dat onmogelijk kan uitdrukken net hoe trots ik op iedereen ben want ze blonken uit, zowel solo als in groep.”

BK

Een waanzinnige horde trofeeën die meteen ook de deur richting Belgisch Kampioenschap op een kier hebben gezet. “Het is nu nog wachten op de officiële selectie maar het ziet er alvast goed uit”, glundert Marie-Lien. “Deelnemen aan het Belgisch Kampioenschap zal ons dan weer in staat stellen een worp te doen naar de Europese en wereldkampioenschappen. We hebben heel wat talent in huis dus ik heb er een goed oog op.”