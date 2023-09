Landelijke Gilde zwaait Germain, Raf en Willy uit

Deelgemeenten Izenberge en Leisele hebben geen Landelijke Gilde meer, maar in Alveringem is er wel opvolging voor Germain Dhondt, Raf Demol en Willy Beuselinck, drie bestuursleden met een lange staat van dienst die afscheid genomen hebben.

Het bestuur van Landelijke Gilde Alveringem is fel verjongd. Geen sinecure in een tijd waarin jongere mensen zich vaak liever niet langdurig engageren omdat ze het professioneel en gezinsmatig druk genoeg hebben. Maar Germain Dhondt, Raf Demol en Willy Beuselinck kunnen de vereniging waarin zij zo lang actief zijn geweest met een goed gevoel achterlaten.

“Ik heb het voorzitterschap van mijn vader overgenomen”, zegt landbouwer Karl Dhondt (48) uit de Bampoelstraat. “Mijn vader Germain is 46 jaar bestuurslid geweest waarvan 33 jaar voorzitter. Maar hij is ook 78 jaar. Dan is het wel mooi geweest.”

Met Germain stappen nog twee generatiegenoten op. Het zijn Raf Demol die 45 jaar bestuurslid is geweest en Willy Beuselinck die 35 jaar bestuurslid was. Tijdens een etentje kreeg het drietal van gedeputeerde Bart Naeyaert een medaille namens de provincie.

Nieuw bestuur

Karl Dhondt, Geert Louwagie, Ronny Patfoort, Kris Demol, Benny Boone en Alexander Tanghe vormen voortaan het bestuur. De vereniging telt zo’n tachtig gezinnen op haar ledenlijst.

“Vroeger moest je eigenlijk boer zijn om lid te kunnen worden, maar op vandaag is dat al lang niet meer het geval”, benadrukt Karl. “Wij zijn nu eigenlijk een gezinsvereniging. Drie weken geleden hebben we de Loveringem fietsroute gefietst en op 15 december organiseren we een pannenkoekenkaarting in de Kwelle, waarop ook niet-leden welkom zijn. Een nieuwjaarsetentje onder de leden zal de eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar zijn. Nieuwe mensen die interesse zouden hebben, mogen gerust contact opnemen om – vrijblijvend – een activiteit mee te doen. Mailen kan naar karl.dhondt@telenet.be.” (AB)