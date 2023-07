Landelijke Gilde Zuidschote viert 100-jarig bestaan: “Receptie voor alle Zuidschotenaars”

In Zuidschote werd zondag een eeuweling gevierd. De Landelijke Gilde, toen onder de naam Boerengilde opgericht in april 1923, mag 100 kaarsjes uitblazen en dat werd gevierd met alle leden en enkele ex-bestuursleden waaronder de ook al 100-jarige Roger Allein.

De Boerengilde zoals dat toen heette, werd in Zuidschote boven de doopvont gehouden op 15 april 1923. Dat werd voorafgegaan door een oproep in De Poperingenaar (nu Wekelijks Nieuws) van 14 april 1923 om mensen warm te maken voor de komst van Mijnheer Deboodt, opziener van de Belgische Boerenbond, die in het gemeentehuis een voordracht zou komen geven om daarna over te gaan tot de inrichting van eene zelfstandige boerengilde.

Eerste bestuur

Uit de aanwezigen van die bijeenkomst werd een eerste bestuur samengesteld met als voorzitter Charles Logier, proost Achiel Brys, ondervoorzitter Burgemeester Remi Peccue, schrijver Aimé Deconinck, en Henri Beeke, Omer Decorte, Florent Desmyter, Henri Myngheer en Michel Missy die allen de eerste huishoudelijke verordening tekenden op 2 mei 1923. De eerste ledenlijst telde 52 leden en het lidgeld bedroeg 4 frank. In die 100 jaar passeerden verschillende voorzitters de revue. Na Charles Logier was dat in 1944 Gerard Logier, in 1975 Jozef Myngheer, in 1982 José Veramme en sinds 2012 Jean-Pierre Notable. Secretarissen waren na Aimé Deconinck in 1926 Jos Balduck, in 1979 Joris Vandenberghe, in 1988 Frank Vandenberghe en sinds 2019 Dries Quaegebeur.

29 leden

Naast voorzitter Jean-Pierre Notable en secretaris Dries Quaegebeur bestaat het huidig bestuur nog uit ondervoorzitter José Veramme die intussen 41 jaar bestuurslid is, en Dries Veramme en Rob Knockaert. Er zijn momenteel 29 leden. “Sinds hun oprichting is de Boerenbond uitgegroeid tot een stevige beroepsorganisatie die de belangen verdedigt van land- en tuinbouwers, maar het landschap veranderde. Sinds 1972 paste de organisatie zich aan aan de verandering van een platteland met minder boeren en kwam er de Landelijke Gilde, waarin ook niet-boeren deel uitmaakten van de vereniging”, zegt voorzitter Jean-Pierre Notable. “Het was voor ons belangrijk dat we jonge bestuursleden konden aantrekken om te vernieuwen en om de vereniging in stand te houden. In die optiek is het ook belangrijk dat we jonge leden bijkrijgen. Iedereen kan lid worden, ook dames. Het lidgeld bedraagt nu 28 euro. Wie voor 2024 lid wordt, kan dat aan 14 euro, de helft van de prijs.”

Activiteiten

“Het hele gezin is dan automatisch lid en kan deelnemen aan onze waaier van activiteiten die er zijn voor alle leeftijden. Jaarlijks organiseren we een fietstocht, een bowling, een feestmaaltijd, om er maar enkele te noemen. Onze bijeenkomsten zijn ook een manier om mensen uit de gemeente te leren kennen.” De viering van 100 jaar Landelijke Gilde Zuidschote begon met een receptie voor alle inwoners van Zuidschote, daarna mochten alle leden en oud-bestuursleden, waaronder de 100-jarige Roger Allein die 11 jaar bestuurslid was, aanschuiven voor een feestmaal in het ontmoetingscentrum.

Info lidmaatschap Landelijke Gilde Zuidschote: 0479 42 98 99 (Dries Quaegebeur).