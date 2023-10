Landelijke Gilde Oostrozebeke houdt jaarlijkse boerenmarkt

Het is al een jarenlange traditie waarvan niet afgeweken wordt bij de Oostrozebeekse Landelijke Gilde. Tijdens het laatste weekend van oktober wordt uitgepakt met een eenmalige boerenmarkt waarop groenten en hoeveproducten tegen heel schappelijke prijzen worden aangeboden.

Voorzitter Wim Vanhaverbeke van de Landelijke Gilde is de grote bezieler van dit dorpsevenement. “Voor de standhouders en de grote familie van de Landelijke Gilde is dit een soort feestdag met een gezellig samenzijn in open lucht, samen met heel veel inwoners van ons dorp die de landbouwers gunstig gezind zijn.”

KLJ

De boerenmarkt is op zaterdag 28 oktober van 9 tot 12 uur op het Marktplein. Elke bezoeker mag iets schatten en maakt kans op een rijkgevulde mand.

De KLJ bemant een standje met drank en wokschoteltjes. Ferm zorgt voor een pannenkoeken- en wafelstand en serveert soep en advocaat.

Melkhuisje

Verder zijn er nog 15 andere standjes die fruit, champignons, aardappelen en chrysanten verkopen.

Het bekende Melkhuisje is ook dit jaar aanwezig met alle mogelijke zuivelproducten. Voor de eerste keer brengt Robbe-Jan Coens zijn bio-eieren naar de boerenmarkt. Voor de kleinsten is er een leuk springkasteel.