Landelijke Gilde neemt afscheid van boegbeelden

Landelijke Gilde Leffinge wuifde met een hartelijk en feestelijk eerbetoon twee van haar gewaardeerde bestuursleden uit: Robert Catrysse en Frank Ampe.

Dit bijzondere moment vond plaats in Hof Ter Molen in Leke, in het bijzijn van het volledige bestuur van de Landelijke Gilde en hun partners. Ook prominente gasten zoals Marc Mus, nieuwe consulent bij de Boerenbond en Bart Naeyaert, gedeputeerde van de Provincie West-Vlaanderen, woonden het afscheid bij.

“Frank Ampe was 37 jaar actief in ons bestuur, waarvan maar liefst 35 jaar als secretaris,” vertelt voorzitter Dirk Baeteman. “Hij was de stille kracht achter tal van taken: van het opstellen van uitnodigingen voor vergaderingen tot het innen van lidgelden – een taak die hij destijds handmatig uitvoerde, lang voor de digitalisering zijn intrede deed.”

Frank speelde een cruciale rol in de organisatie van evenementen. “Hij was het brein achter Spel Zonder Grenzen, dat destijds in onze regio immens populair was”, herinnert Baeteman zich. “Met de steun van onze bestuursleden werd dit een succes. Vandaag zien we daarvan nog steeds de jaarlijkse barbecue, waar Frank telkens optreedt als chef-kok.” Ook op religieus vlak droeg Frank zijn steentje bij. “De mis voor de vruchten der aarde en de Sint-Elooisvieringen kregen dankzij hem extra glans. Frank heeft onze vereniging verrijkt met zijn creativiteit, toewijding en oog voor traditie,” aldus Baeteman.

Visionair

Met 55 jaar dienst is Robert Catrysse een waar icoon binnen de Landelijke Gilde. “Zijn focus lag altijd op de landbouwsector en de belangen van boeren”, zegt Baeteman. Robert combineerde zijn bestuursfunctie bij de Gilde met indrukwekkende bijdragen aan de Boerenbond, ABS en DGZ Vlaanderen. “Robert stond bekend als een visionair”, vervolgt de voorzitter. “Hij was provinciaal voorzitter van de akkerbouw en speelde een sleutelrol in de oprichting van Dierengezondheidszorg Vlaanderen. Als voorzitter van de centrale vakgroep akkerbouw verdedigde hij de belangen van onze sector tot in Leuven.” Dirk benadrukt ook Roberts praktische kennis en zijn bereidheid die te delen: “Robert was een boer in hart en nieren. Hij introduceerde innovatieve technieken en deelde zijn inzichten gul met collega-landbouwers.”

Warm afscheid

Beide heren ontvingen warme woorden van dank. “Frank en Robert, jullie hebben samen onze Gilde verrijkt met ervaring, wijsheid en enthousiasme. Namens het voltallige bestuur wil ik jullie oprecht bedanken voor alles wat jullie hebben betekend”, besloot Dirk Baeteman. Het bestuur hoopt beide heren nog vaak te mogen begroeten op toekomstige activiteiten. (PG)