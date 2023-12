Landelijke Gilde Deerlijk zet verdienstelijke bestuursleden in de bloemen

Tijdens de jaarlijkse Sint-Elooisviering van de Landelijke Gilde van Deerlijk werden vier verdienstelijke (bestuurs-)leden gehuldigd. Willy Kemseke en Paul Coucke namen afscheid als bestuurslid.

Burgemeester Claude Croes, bevoegd voor landbouw in Deerlijk en bestuurslid van de Landelijke Gilde, was vol lof over hen. Hij beschreef Willy als een actief bestuurslid die aandacht had voor inhoud en dialoog en tevens een man was die de handen uit de mouwen stak. Paul Coucke werd getypeerd als een bestuurslid met creativiteit en humor. Hij was ook de architect van het legendarische spel zonder grenzen tussen de landelijke bewegingen en de Lustige Boerkens.

Ook Stefaan Delbeke en Lieven Opsomer werden in de bloemetjes gezet. De burgemeester omschreef Stefaan als de man die in het geld zwemt, zowel als gepensioneerde bankbediende en ook als penningmeester en secretaris van verschillende verenigingen. Een eerlijke man op wie iedereen kan rekenen. Tot slot werd Lieven Opsomer bewierookt voor zijn grote en punctuele inzet gedurende meer dan twintig jaar als voorzitter. Opsomer is al meer dan dertig jaar een heel goede vriend van de burgemeester.