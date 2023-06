Landelijke Gilde blaast 100 kaarsjes uit: “Speciale feestactiviteit om te vieren”

De Landelijke Gilde Zwevezele bestaat honderd jaar. Naar aanleiding van hun eeuwfeest kregen ze een warme ontvangst in het Oud Gemeentehuis. Op dinsdag 15 augustus vindt het grote feest plaats met een feestmenu, optredens en tractorwijding.

“Onze Landelijke Gilde (LG) werd opgericht op 8 augustus 1920”, vertelt secretaris Gino Debever. “Dat zijn vier generaties lang en zo kent de LG een boeiende geschiedenis. Bij de start stonden secretaris Karel Van Maele en voorzitter Emeric Maes aan het roer. Ook de tien bestuursleden ondertekenden in die tijd de huishoudelijke verordening. Elke tweede zondag van de maand kwamen ze samen om halftien ‘s morgens. De vergadering met de leden vond elke derde zondag van de maand plaats. In 1924 telde de gilde twee afdelingen. Een aankoopafdeling en een samenwerkende melkerij. Het ging hier om de stoommelkerij en de maalderij Sinte Aldegonde. Alles liep goed en na een start van zes jaar telde de gilde 101 leden. De Gilde kende hoogtes en laagtes en in 1941 waren er slechts 87 leden. Vijf jaar later groeide dit opnieuw uit met 147 leden.”

In de beginjaren van 1970 werd de Boerenbond grondig hervormd. “De centrale van de Landelijke Gilden ging zich voortaan uitdrukkelijk richten naar alle plattelandsbewoners. De boerengilde werd opgesplitst op lokaal niveau met een bedrijfsgilde en een landelijke gilde. Dat was goed, want de landelijke gilde kon meer aangepaste activiteiten organiseren voor een breder publiek. Onze huidige doelstelling is de leefbaarheid en verbondenheid stimuleren en nieuwe perspectieven creëren. Verbinden en versterken, het zijn belangrijke kernwaarden van een gilde.” Momenteel telt de vereniging 180 leden met een bestuursploeg van 20 leden. Michiel Deroo is voorzitter, Marnik Algoedt is ondervoorzitter en Gino Debever is secretaris. Op dinsdag 15 augustus vindt het grote feestmoment plaats van de Landelijke Gilde. “We hebben een speciale feestactiviteit in elkaar gestoken om ons eeuwfeest goed te vieren”, vult Gino Debever nog aan.

Optreden

“Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom. Het feest is het ideale moment om niet-leden warm te maken om lid te worden. Het feestgebeuren start om 8 uur met een gevarieerd ontbijt. Iets later komt Rik Schrauwen langs en verzorgt een vrolijk optreden. Om 11 uur worden alle tractoren ingewijd en daarna genieten alle aanwezigen van het aperitiefconcert. Het gezellig samenzijn en anekdotes van vroeger bovenhalen hoort ook bij het feest. Dit alles vindt plaats in de Orangerie Gelaude langs de Vannekensstraat 22 in Zwevezele.”

Info: Facebookpagina Landelijke Gilde Zwevezele. Kaarten zijn verkrijgbaar via 0479 42 65 80 (sms). Leden en hun gezin betalen 8 euro. Niet-leden betalen 18 euro. Kinderen jonger dan 12 jaar betalen 10 euro.