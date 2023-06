‘Ladies shopping night’ van Femma Hooglede-Gits was schot in de roos

De eerste ‘ladies shopping night’ van Femma Hooglede-Gits was een groot succes. “De standhouders bleven zich aanbieden. De zaal werd haast te klein”, klinkt het.

Maar liefst 14 standhouders kregen een 100- tal enthousiaste dames over de vloer. Er werden oorringen, pampertaarten, thee, kinderkledij en zelfs bloemstukken aangeboden. “Volgend jaar houden we zeker opnieuw een ‘ladies shopping night’, want de reacties waren erg positief. Ook de standhouders bleven zich aanbieden, waardoor onze zaal haast te klein werd”, vertelt Elise Ramboer.

Elke maand een activiteit

Femma Hooglede-Gits organiseert maandelijks een leuke activiteit waar niet alleen de 30 ingeschreven leden op af komen. “De activiteiten die we organiseren zijn voor iedereen toegankelijk. Je hoeft niet noodzakelijk lid te zijn om deel te nemen. We mochten onlangs proeven van de heerlijke kazen van kaaswinkel d’Hofstede en gingen naar de zelfpluktuin in Rumbeke om zelf een boeketje samen te stellen. Telkens gaan heel wat vaste leden mee, maar ook geïnteresseerden die ons programma volgen op Facebook sluiten aan. Na de grote vakantie werken we samen met de Gezinsbond om een voordracht rond gamen te organiseren. Daarna gaan we op kookles in het MMI van Kortemark en sluiten we het jaar af met een crea rond kerstversiering.” (EVG)

Wie geïnteresseerd is in Femma of in een van hun activiteiten, kan alle info vinden op hun Facebook-pagina of via femma-hooglede-gits@outlook.com.