Ladies Circle Brugge schenkt 7.500 euro aan Warm Nest

Op donderdag 20 oktober, de Dag Tegen Kanker, ontving Warm Nest een cheque van 7.500 euro van serviceclub Ladies Circle Brugge.

Warm Nest is een inloophuis, op het terrein van AZ Zeno, voor mensen die met kanker geconfronteerd worden. Het bedrag omvat de opbrengst van de tombola die Ladies Circle Brugge op de Fashion Evening van 28 september organiseerde.

“We kennen allemaal wel iemand met kanker en velen onder ons weten wat een diagnose teweeg kan brengen. Hier kunnen patiënten terecht met hun verhaal of kunnen ze deelnemen aan tal van activiteiten”, zegt Sophie Steevens, voorzitter Ladies Circle Brugge. “Je voelt de warmte zodra je binnenkomt. Omdat we het initiatief zo genegen zijn, sponsoren we al voor een tweede keer. Bij de opening schonken we 8.000 euro en nu schenken we met plezier nog eens 7.500 euro voor de werking van dit belangrijke inloophuis.”

(PDV/foto DM)