Laatste spinningmarathon HighFiveDay

Binnenkort is het HighFiveDay 2022. Voor de vierde keer komen spinninginstructeurs naar Lichtervelde voor het goede doel. Het wordt een emotionele laatste editie. Voor Dries en Veronika heeft het evenement een speciale betekenis, want in 2017 leerden ze elkaar tijdens de spinningmarathon kennen.

In 2017 werd de HighFiveDay voor de eerste keer georganiseerd. Op het spinningevent zijn enkele internationale sporters aanwezig, waaronder een team uit Hongarije. Veronika Pentek (37) ontmoet er Dries Dekeersgieter (38). Veronika volgt Dries met haar ogen: “Komt hij uit Amerika, of nee, is hij een Italiaan?” Dries op zijn beurt neemt die dag opvallend veel foto’s waar Veronika al dan niet toevallig op staat.

“I remember you”

“De eerste keer dat ik Veronika zag, vroeg ik aan Geert wie dat meisje was,” lacht Dries. “Ikzelf herkende Dries in 2019 tijdens een rondleiding in de sporthal,” vult Veronika aan. “Ik zei: ‘I remember you’. We hielden achteraf contact via Messenger. Toen kwam de coronapandemie en door alle heisa reageerde ik niet meer op zijn laatste bericht. Tot ik een bericht kreeg of ik weer naar België kwam.”

“Vorig jaar was ik de enige uit Hongarije. Dries zei dat ik voor het gemak bij hem kon logeren. Zo hebben we elkaar beter leren kennen”, vertelt ze. “Op oudejaar 2021 reisde ik naar Boedapest,” vertelt Dries. “Vanaf dan reisden we elke maand afwisselend op en af. In augustus besliste Veronika om in België te komen wonen.”

“Lichtervelde leeft”

“Iedereen is hier fantastisch. Kiekafobee, de vzw waar de opbrengst van de HighFiveDay naartoe gaat, is een prachtig initiatief. Mijn broer is gestorven aan een tumor en ik wou dat we zo’n Kiekafobee in Hongarije hadden”, zegt Veronika. “Ik hou van de Belgische wafels, frieten en chocolade. Er is zoveel te doen in Lichtervelde, de Lichterveldenaren mogen echt trots zijn.”

Folklore was voor Veronika haar vuurdoop. “Het was het eerste weekend dat ze hier verbleef,” vertelt Dries. “Doordat ik in de organisatie zit, was het al onmiddellijk druk.” “Lichtervelde Loopt, Folklore, een optreden in de PRINTBAaR, en dat allemaal in de eerste maand. Lichtervelde leeft, and it’s true”, besluit Veronika.

Emotionele dag

“Het wordt een emotionele dag”, vertelt Geert Vens. “Dit is de laatste HighFiveDay. We maken er een topeditie van. Deze keer spinnen we enkel op zaterdag en sluiten we af met een afterparty.” De opbrengst gaat naar vzw Kiekafobee. Zij organiseren vakanties voor gezinnen met kinderen met kanker.

HighFiveDay vindt plaats op 5 november in het gemeentelijk sportcentrum van 9.45 tot 18 uur. Vanaf 19 uur is er een afterparty in ‘De stoasje’. Inkom en foodtruck: 18 euro.