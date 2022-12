Laatste kerstfeest bij Vief Maldegem

Met een kerstfeest in Den Hoogen Pad zette Vief Maldegem na 19 jaar een punt achter zijn werking. Voor voorzitter Verschoote en zijn echtgenote Hyacintha die om gezondheidsredenen hun activiteiten staakten werd geen opvolging gevonden.

Negentien jaar geleden richten Rudy Verschoote en zijn echtgenote Hyacintha Van den Neste onder de vleugels van de liberale mutualiteit in Maldegem de beweging Vijftig Actief op. Twee jaar later kreeg de beweging zijn huidige naam Vief. Met hun maandelijkse bijeenkomst met een hapje en een drankje en animatie, een BBQ en uitstapjes, zorgde het tweemans bestuur dat Vief populair werd. Ze konden rekenen op de medewerking van enkele vrijwilligers.

Dankwoord

Alle activiteiten werden tegen zeer democratische prijzen aangeboden. Naast hun activiteitenkalender kregen de leden maandelijks een pamflet waarin de activiteit van de maand werden aangekondigd. Ook niet-leden van de liberale mutualiteit sloten zich voor 10 euro per jaar bij de beweging aan. Toen Vief in het voorjaar zijn 15de verjaardag vierde, kon niemand vermoeden dat die viering het begin van het einde zou zijn. Voorzitter Verschoote werd tijdens die bijeenkomst onwel en moest naar het ziekenhuis worden overgebracht.

Zijn gezondheidsproblemen waren in die mate ernstig dat hij en zijn echtgenote verplicht waren om hun taken als voorzitter en secretaresse van Vief op te geven. Samen met de vrijwilligers hebben zij als definitief afscheid het kerstfeest georganiseerd in Den Hoogen Pad. Iedereen vindt het jammer dat Vief Maldegem niet meer bestaat, maar niemand van de leden voelt zich geroepen om de taken van Rudy en Hyacintha over te nemen. Rudy en Hyacintha dankten tijdens het kerstfeest de leden voor de mooie activiteiten die zij de afgelopen jaren met hen hebben mogen beleven. (LV)