Kyan (11) en Lana (9) verkozen tot jeugdprinsenpaar bij Confrerie van de Leute

Kyan Laforce en Lana Vanden Brande werden zondagnamiddag in Blankenberge tot jeugdprinsenpaar verkozen. Beide zijn lid van De Splentertjes.

De Confrerie van de Leute organiseerde zondag zijn jaarlijks Jeugdprinsenbal. De 11-jarige Kyan Laforce, zoon van kandidaat-prins Bart, werd er verkozen tot Jeugdprins 2024, Lana Vanden Brande (9) mag een jaar lang het lintje van Jeugdprinses dragen. Allebei zijn ze aangesloten bij kindercarnavalsvereniging De Splentertjes.

Voor de echte carnavalsverkiezing is het nog een kleine twee weken wachten: pas op 27 januari weten we wie de nieuwe prins of prinses wordt. Kyan en Lana mogen dan in de grote carnavalstoet ook meerijden op de praalwagen van de Confrérie.