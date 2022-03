KWTC Olympia en café starten nieuwe fietsclub op in Zwevezele: “Zeswege gaat elektrisch”

KWTC Olympia maakt plannen om samen met café Zeswege een fietsclub op te richten voor elektrische fietsen. Via de naam ‘Zeswege Goes Electric’ doen ze een warme oproep om leden aan te werven. “Iedereen is welkom met een elektrische fiets. Het gaat niet alleen om het sportieve, maar ook het sociale is belangrijk”, vertelt Martine Vereecke van café Zeswege.

Fietsclub KWTC Olympia is onder impuls van Frans Depaepe en tal van medewerkers uitgegroeid tot een mooie wielerclub. Frans nam het besluit om het wat rustiger aan te doen en Patrick Deblaere nam zijn plaats in. De club kende wat problemen door de coronaperiode, maar nu corona bijna achter de rug is besloten ze om het komende fietsseizoen uniek te maken. De stap om een elektrische fietsclub op te richten is gezet en nu kan het voorbereidend werk beginnen.

Op zoek

“Tegenwoordig zijn er tal van fietsclubs te vinden, maar een groep voor elektrische fietsen vind je nauwelijks terug”, vertelt Martine Vereecke. “Veel fietsers maken graag een fietstocht maar zelf een route uitstippelen met al dan niet een tussenstop is vaak moeilijker. Via onze nieuwe ‘Zeswege Goes Electric’ willen wij de fietsers de kans bieden om deel te nemen aan geleide fietstochten.”

De doelstelling van de nieuwe fietsclub is eenvoudig en zeker haalbaar. “Speedpedelecs of speedbikes zijn snelle elektrische fietsen. Die horen niet samen met de gewone e-bike thuis in één groep”, gaat Martine verder. “Wij willen op onze vriendschappelijke manier fietsen, waarbij het aangenaam blijft voor iedereen. We maken er geen race-tocht van en we kunnen de groepen eventueel onderverdelen volgens bepaalde snelheden. Momenteel zijn we nog volop op zoek naar leden en hopelijk komen we tot meerdere groepen.”

Feestmaand

“De leeftijdsgroep speelt niet echt een rol, iedereen is welkom en een groep met diversiteit aan leeftijden, zowel mannelijke als vrouwelijk is nog zo leuk. Heel belangrijk is het sociaal engagement, genieten van een heerlijke fietstocht gekaderd in een schitterende sfeer. We willen zeker op zondagvoormiddag fietstochten organiseren maar tijdens de week kan dit uiteraard ook. Je ziet dat alles nog in de beginfase zit.”

Vandaar dat Martine in naam van KWTC Olympia een oproep doet naar reacties of opmerkingen. “Alle tips zijn meer dan welkom. Er moet nog heel wat geregeld worden. Wie iets kwijt wil of lid wil worden kan zich aanmelden hier bij mij in café Zeswege.”

Café Zeswege is te vinden langs de Zeswegestraat en is een echt volkscafé waar er altijd wel iets te beleven valt. Martine organiseert graag activiteiten en haar café straalt gezelligheid uit. In de maand april is er heel wat te doen. “De maand april is de feestmaand of paasmaand, hier bij mij in het café”, vult Martine nog aan.

“Op zaterdag 16 april is er duo-piek. Een lid van DC Zeswege speelt tegen een niet-lid. Op maandag 18 april is er een wielerwedstrijd voor onafhankelijke renners. De rommelmarkt is er op zaterdag 23 april. Op zondag 24 april is er Zeswege Goes Classic. Tal van oldtimers zullen te zien zijn. Tot slot is er op 30 april duo-biljart. De inschrijvingen zijn volop bezig.”