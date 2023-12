KWB viert kaartkampioenen

KWB Varsenare heeft haar kaartkampioenen gevierd. De KWB-kaartclub telt 24 leden, die elke tweede vrijdag van de maand vanaf 20 uur samenkomen in het parochiaal centrum in Varsenare. “De meesten zijn van Varsenare, maar we hebben ook mensen uit Jabbeke of Sint-Andries. We zijn ergens in de jaren 60 opgestart en hebben gouden jaren gehad met ruim zeventig kaarters”, zegt Jef Van Torre van KWB Varsenare. “Maar we zijn, in deze moderne tijden, nog altijd wel flink tevreden met een zestal tafels.” Kampioen werd Roland Syryn uit Jabbeke. Tweede werd Eric Houttier, gevolgd door Achiel Vanhee. Jef Van Torre zelf eindigde mooi vierde. (PA/foto Coghe)